Według źródeł "The Washington Post" w kręgach aktywistów MAGA krążyć ma 17-stronicowy projekt rozporządzenia wykonawczego. Jego główną tezą jest to, że wybory prezydenckie w USA w 2020 r., w których Donald Trump przegrał z Joe Bidenem, zostały zmanipulowane przez Chiny.

"Ma to być podstawą do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, który rozszerzy kompetencje prezydenta w kwestii wyborów" - podał dziennik. Biały Dom odmówił komentarza na temat planów Trumpa.

Stan nadzwyczajny przed wyborami. Aktywiści MAGA: Mamy projekt rozporządzenia

Na początku lutego Donald Trump wezwał Kongres do przyjęcia SAVE America Act - reformy ordynacji wyborczej, która ma ograniczyć głosowanie korespondencyjne oraz nałożyć na Amerykanów obowiązek przedstawiania dowodu na obywatelstwo podczas rejestrowania się w systemie wyborczym.

"Wybory w Ameryce są sfałszowane, skradzione i stanowią pośmiewisko na całym świecie. Albo je naprawimy, albo nie będziemy już mieli kraju" - przekazał za prezydent USA za pośrednictwem Truth Social.

Przeciwnicy pomysłu podnoszą, że zmiana ordynacji zniechęci Amerykanów do głosowania.

"Szacuje się, że w tym kraju legalnie przebywa około 60 milionów Latynosów. Widzieliśmy pewne obawy wśród osób przebywających legalnie. Myślę, że może to mieć efekt mrożący nawet dla obywateli USA, którzy idą do urn, ponieważ nie chcą zostać zatrzymani i musieć udowadniać obywatelstwo" - powiedział republikański senator Thom Tillis w rozmowie z HuffPost, stwierdzając, że w USA zapanowała obawa, że przy urnach w listopadzie głosującym towarzyszyć będą funkcjonariusze ICE.

Donald Trump chce zmiany ordynacji wyborczej. Jesienią w USA wybory połówkowe

Według źródeł dziennika Donald Trump może wykorzystać wprowadzony poprzez rozporządzenie wykonawcze stan nadzwyczajny, by wyegzekwować zaostrzenie ordynacji wyborczej.

"Prezydent Donald Trump wielokrotnie zapowiadał plan wprowadzenia obowiązku okazywania dowodu tożsamości przez wyborców oraz zakazu głosowania korespondencyjnego w listopadowych wyborach uzupełniających, a aktywiści oczekują, że ich projekt zostanie uwzględniony w zapowiadanym przez Trumpa rozporządzeniu wykonawczym w tej sprawie" - podał "The Washington Post".

Wybory połówkowe zostaną przeprowadzone w USA na początku listopada. Amerykanie wybiorą nowy skład Izby Reprezentantów oraz 1/3 Senatu, co może odwrócić stosunek sił w Kongresie na niekorzyść Trumpa.

- Musicie wygrać wybory uzupełniające, bo jeśli ich nie wygramy, to po prostu (…), (demokraci - red.) znajdą powód, żeby mnie postawić w stan oskarżenia (...) Zostanę poddany impeachmentowi - powiedział Trump podczas spotkania z republikańskimi kongresmenami w Kennedy Center na początku stycznia.

