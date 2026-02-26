Stan nadzwyczajny przed wyborami w USA. Trumpiści przygotowali specjalny plan

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Biały Dom dysponuje projektem rozporządzenia wykonawczego, które wprowadzi stan nadzwyczajny w związku z wyborami połówkowymi - podał "The Washington Post". Dziennik powołuje się na grupę aktywistów ruchu MAGA, którzy przekonują, że działają w porozumieniu z Białym Domem. "Trump, dążący do uzyskania władzy wykonawczej nad wyborami, jest nakłaniany do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego" - podał dziennik.

Mężczyzna w eleganckim garniturze z czerwoną krawatą stoi na tle drewnianego wnętrza z podwyższeniem i stołem, z lekko uniesioną głową i delikatnym uśmiechem; w tle widoczne rozmyte sylwetki innych osób.
Donald Trump ma dysponować projektem rozporządzenia, które wprowadzi stan nadzwyczajny przed jesiennymi wyboramiDaniel Torok / The White Housemateriał zewnętrzny

Według źródeł "The Washington Post" w kręgach aktywistów MAGA krążyć ma 17-stronicowy projekt rozporządzenia wykonawczego. Jego główną tezą jest to, że wybory prezydenckie w USA w 2020 r., w których Donald Trump przegrał z Joe Bidenem, zostały zmanipulowane przez Chiny.

"Ma to być podstawą do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, który rozszerzy kompetencje prezydenta w kwestii wyborów" - podał dziennik. Biały Dom odmówił komentarza na temat planów Trumpa.

Zobacz również:

USA. Donald Trump
Świat

Trump zapowiedział przed wyborami. Nie będzie oglądał się na Kongres

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Stan nadzwyczajny przed wyborami. Aktywiści MAGA: Mamy projekt rozporządzenia

    Na początku lutego Donald Trump wezwał Kongres do przyjęcia SAVE America Act - reformy ordynacji wyborczej, która ma ograniczyć głosowanie korespondencyjne oraz nałożyć na Amerykanów obowiązek przedstawiania dowodu na obywatelstwo podczas rejestrowania się w systemie wyborczym.

    "Wybory w Ameryce są sfałszowane, skradzione i stanowią pośmiewisko na całym świecie. Albo je naprawimy, albo nie będziemy już mieli kraju" - przekazał za prezydent USA za pośrednictwem Truth Social.

    Przeciwnicy pomysłu podnoszą, że zmiana ordynacji zniechęci Amerykanów do głosowania.

    "Szacuje się, że w tym kraju legalnie przebywa około 60 milionów Latynosów. Widzieliśmy pewne obawy wśród osób przebywających legalnie. Myślę, że może to mieć efekt mrożący nawet dla obywateli USA, którzy idą do urn, ponieważ nie chcą zostać zatrzymani i musieć udowadniać obywatelstwo" - powiedział republikański senator Thom Tillis w rozmowie z HuffPost, stwierdzając, że w USA zapanowała obawa, że przy urnach w listopadzie głosującym towarzyszyć będą funkcjonariusze ICE.

    Zobacz również:

    Amerykanie surowo oceniają politykę imigracyjną Donalda Trumpa i to, co robili agenci ICE
    Świat

    Amerykanie dosadnie, dane są jednoznaczne. Trump wybrał złą drogę

    Karolina Głodowska
    Karolina Głodowska

      Donald Trump chce zmiany ordynacji wyborczej. Jesienią w USA wybory połówkowe

      Według źródeł dziennika Donald Trump może wykorzystać wprowadzony poprzez rozporządzenie wykonawcze stan nadzwyczajny, by wyegzekwować zaostrzenie ordynacji wyborczej.

      "Prezydent Donald Trump wielokrotnie zapowiadał plan wprowadzenia obowiązku okazywania dowodu tożsamości przez wyborców oraz zakazu głosowania korespondencyjnego w listopadowych wyborach uzupełniających, a aktywiści oczekują, że ich projekt zostanie uwzględniony w zapowiadanym przez Trumpa rozporządzeniu wykonawczym w tej sprawie" - podał "The Washington Post".

      Wybory połówkowe zostaną przeprowadzone w USA na początku listopada. Amerykanie wybiorą nowy skład Izby Reprezentantów oraz 1/3 Senatu, co może odwrócić stosunek sił w Kongresie na niekorzyść Trumpa.

      - Musicie wygrać wybory uzupełniające, bo jeśli ich nie wygramy, to po prostu (…), (demokraci - red.) znajdą powód, żeby mnie postawić w stan oskarżenia (...) Zostanę poddany impeachmentowi - powiedział Trump podczas spotkania z republikańskimi kongresmenami w Kennedy Center na początku stycznia.

      Źródło: "The Washington Post"

      Zobacz również:

      Donald Trump nazwał Roberta De Niro "obłąkanym"
      Świat

      Trump chce wyrzucić z kraju popularnego aktora. "Powinniśmy odesłać"

      Maria Kosiarz
      Maria Kosiarz
      "Debata polityczna". Bezrobocie w Polsce. "Wielka nadzieja" związana z deregulacjąPolsat News Polityka

      Najnowsze