Stan klęski żywiołowej w turystycznym raju. Azjatycka stolica sparaliżowana

Jan Nalepa

Jan Nalepa

Władze Tajlandii ogłosiły stan klęski żywiołowej na terenie całego Bangkoku. Powódź, z jaką mierzy się stolica turystycznego raju, zmusiła około 4,9 tys. mieszkańców do ewakuacji i pobytu w tymczasowych schroniskach. - Nasz dom był zalany przez około 30 godzin - powiedział jeden z obywateli. Dodał, że sytuacja może być gorsza, niż w 2011 roku, gdy powodzie zniszczyły miliony domów i zabiły 500 osób.

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Zalana ulica w centrum Bangkoku; stojące samochody i przechodnie idący w wodzie z parasolami i płaszczami.
Powódź w Bangkoku, TajlandiaLILLIAN SUWANRUMPHA AFP

W skrócie

  • Powodzie w Bangkoku doprowadziły do ewakuacji prawie 4 900 osób i dotknęły około 52 000 gospodarstw domowych.
  • W ponad 21 spośród 76 prowincji Tajlandii powodzie dotknęły ponad 84 tysiące osób, a wiele dróg oraz szkół pozostaje zamkniętych.
  • Władze miasta oraz instytucje handlowe ostrzegły przed zakłóceniami w transporcie, wyższymi cenami w sklepach i apelowały o unikanie niepotrzebnych zakupów.
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Według danych Administracji Metropolitalnej Bangkoku (BMA) do schronisk ewakuowano prawie 4 900 osób, a powodzie dotknęły około 52 tys. gospodarstw domowych. Skłoniło to władze do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na terenie całej stolicy. W niektórych rejonach miasta od czwartku do niedzieli spadły aż 33 centymetry deszczu.

Powodzie w stolicy Tajlandii, spowodowane wielodniowymi ulewami, przepełniły kanały i pracujące na maksymalnych obrotach przepompownie (ok. 1200 metrów sześciennych na sekundę) - przekazał w niedzielę portal dziennika "Thai Examiner".

Według informacji agencji AP, do soboty ponad 84 tys. osób w 21 prowincjach, z 76, w całej Tajlandii zostało dotkniętych powodziami.

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Wrzesień to szczyt pory deszczowej. AP przypomniała, że w 2011 roku powodzie pochłonęły życie ponad 500 osób i zniszczyły miliony domów. Jak zaznaczają jednak rozmówcy agencji AFP, w tym roku sytuacja wydaje się jeszcze gorsza.

- Nasz dom był zalany przez około 30 godzin - powiedział w niedzielę rano pracownik biurowy Kosin Nilset, mieszkający nad kanałem Premprachakorn na przedmieściach stolicy. Stwierdził, że poziom wody był wyższy niż 15 lat temu. - Przynajmniej jest prąd i woda w kranie - powiedział Kosin, zamiatając wodę miotłą.

Wysłani na miejsce reporterzy AFP widzieli również przechodniów w plastikowych pelerynach przeciwdeszczowych, którzy szli przez parking sklepu spożywczego przez wodę sięgającą kolan.

Dwie osoby w kolorowych pelerynach przeciwdeszczowych prowadzą skutery przez zalane wodą ulice, obok nich stoją częściowo zanurzone samochody na tle miejskiej zabudowy.
Powódź w Bangkoku, TajlandiaWIKUS DE WETAFP

W niektórych sklepach półki były jednak puste w ten weekend, ponieważ "mieszkańcy rzucili się, by kupić artykuły pierwszej potrzeby". Izba Handlowa Tajlandii ostrzegła wszystkie przedsiębiorstwa przed przedłużającymi się zakłóceniami w transporcie i dostawach oraz absencją niemogących dotrzeć na miejsce pracowników.

Kancelaria premiera Anutina Charnvirakula zwróciła się do społeczeństwa z prośbą o unikanie panicznych zakupów. Ostrzegła przy tym lokalne sklepy, by nie wykorzystywali sytuacji i zawyżali cen, co jest przestępstwem.

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Gubernator Bangkoku Chadchart Sittipunt poinformował w niedzielę, że kilka dróg jest nadal zalanych. W poście na Facebooku zaapelował do mieszkańców, aby unikali niepotrzebnych podróży.

Wcześniej, w sobotni wieczór Sittipunt odwiedził tymczasowe schronisko w jednej ze szkół, gdzie, jak poinformował, ewakuowano około tysiąca osób.

Jak powiedział dziennikarzom, niektórzy z mieszkańców odpoczywali na łóżkach polowych i ławkach na korytarzach. Inni leżeli pod kocami na podłogach sal lekcyjnych. Według władz miasta, w poniedziałek setki szkół miejskich pozostaną zamknięte.

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