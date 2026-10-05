Stan Christy Pike po próbie egzekucji, nowe informacje. "To poważna kara"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Christa Pike, która kilka dni temu przeżyła próbę egzekucji, leży w szpitalu podpięta do respiratora. Jej stan nadal jest krytyczny - dowiedziało się CNN. Stacja podała także nowe ustalenia na temat ustąpującego szefa więziennictwa w Tennessee Franka Strady. Wynika z nich, że potencjalne nieprawidłowości z podaniem trucizny Pike mogły nie być jedynym takim przypadkiem w tym roku.

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Zdjęcie Christy Pike z tabliczką więzienną oraz samochody służb ratunkowych na ciemnej ulicy z włączonymi sygnałami.
Christa Pike, sprawa nieudanej egzekucjiHANDOUT / TENNESSEE DEPARTMENT OF CORRECTION / AFP; George Walker IV/Associated PressEast News

W skrócie

  • Christa Pike, która niedawno przeszła nieudaną próbę egzekucji, jest w szpitalu w stanie krytycznym i podłączona do respiratora.
  • Jeden z obrońców Pike przekazał, że stan kobiety się nie poprawił, a prawnicy apelują do gubernatora Tennessee o odstąpienie od kolejnych prób stracenia.
  • Frank Strada, szef więziennictwa Tennessee, złożył rezygnację po incydencie podczas egzekucji i poparł śledztwo w tej sprawie.
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Stephen Ferrell, jeden z obrońców Christy Pike, poinformował w rozmowie z CNN w niedzielę, że stan kobiety nie uległ poprawie od momentu przewiezienia jej do szpitala. W ubiegłą środę 50-latka została doprowadzana z celi śmierci na egzekucję. Podano jej dwie dawki pentobarbitalu, jednak te okazały się nieskuteczne.

Christa Pike w szpitalu. Kobieta przeżyła próbę egzekucji

Prawnik wezwał gubernatora Tennessee Billa Lee, by odstąpił od kolejnych prób wykonania wyroku śmierci na Pike. Stwierdził, że skazana już wystarczająco się nacierpiała.

- To była poważna kara za bardzo poważne zbrodnie i okropne przestępstwo. Nie sądzę, żeby kolejna egzekucja przyniosła sprawiedliwość - mówił Ferrell. - Nie wiemy, w jakim stanie jest jej ciało, ale to jasne, że przeszła przez torturującą próbę egzekucji - dodał.

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Sprawa Christy Pike dotyczy zbrodni popełnionej w styczniu 1995 roku. Wówczas 18-letnia Pike, jej chłopak Tadaryl Shipp oraz ich znajoma Shadolla Peterson zwabili nastolatkę do lasu w Knoxville, gdzie ją torturowali, a następnie zabili.

Śledczy twierdzili, że Pike była zazdrosna o zainteresowanie ofiary jej partnerem. Tylko ona została skazana na śmierć. Shipp z uwagi nie niepełnoletność usłyszał wyrok dożywocia, natomiast Peterson zgodziła się na współpracę ze służbami i zeznawała przeciwko pozostałej dwójce.

Kara śmierci dla Christy Pike. Szef więziennictwa Tennessee ustępuje

W sobotę Frank Strada, szef więziennictwa Tennessee - gdzie podjęto próbę stracenia Pike - podał się do dymisji. Podkreślił przy tym, że popiera śledztwo wszczęte w celu wyjaśnienia ostatniego incydentu.

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Według ustaleń CNN to nie pierwsza skaza na historii Strady. Przed laty pełnił on rolę urzędnika w systemie więziennictwa Arizony, gdzie nadzorował trzy egzekucje, w sprawie których obserwatorzy procesów zgłaszali później wątpliwości. Twierdzono, że kaci zlekceważyli oficjalne procedury stanowe.

Co więcej, Pike jest drugą w tym roku osobą doprowadzoną na egzekucję w Tennessee, której władze nie zdołały uśmiercić z powodu problemów z iniekcją dożylną - podało CNN. Departament Więziennictwa Tennessee odmówił mediom odpowiedzi na pytanie o powiązania Strady z wcześniejszymi komplikacjami.

Źródła: CNN, "The New York Post", BBC

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