W skrócie Byli członkowie Grupy Wagnera są wykorzystywani do działań sabotażowych przez Kreml w Europie - odpowiadać mają za pozyskiwanie "jednorazowych agentów".

Według "Financial Times" Rosja rekrutuje Europejczyków w trudnej sytuacji finansowej do pojedynczych aktów przemocy na terenie państw NATO.

Przykładem takiej działalności było podpalenie magazynu we wschodnim Londynie przez zwerbowanego Brytyjczyka Dylana Earla.

"Financial Times" zaznacza, iż status Grupy Wagnera pozostaje niepewny od czasu nieudanego buntu przeciwko rosyjskiej armii w czerwcu 2023 roku, który zakończył się represjami i śmiercią jej założyciela, Jewgienija Prigożyna.

"Mimo tego byli bojownicy otrzymali nowe zadania - wyszukiwanie i rekrutację Europejczyków w trudnej sytuacji finansowej, którzy mogliby wykonać pojedyncze akty przemocy na terenie państw NATO" - podaje brytyjski dziennik.

Rosja. Nowe zadania dla dawnych bojowników Grupy Wagnera

Według "FT" w ostatnich dwóch latach Kreml intensywnie rozwijał kampanię dezorganizacji w Europie, której celem jest podważenie poparcia dla Ukrainy i wprowadzanie chaosu społecznego.

W działaniach tych aktywnie uczestniczą zarówno GRU, rosyjski wywiad wojskowy, jak i FSB, które szukają tzw. "jednorazowych" agentów - osób wynajmowanych do wykonania pojedynczych zadań.

Ma to związek z tym, że obecność przeszkolonych agentów została poważnie ograniczona po przeprowadzonej przez kraje europejskie fali wydaleń pracowników dyplomatycznych.

Akcje sabotażu. Grupa Wagnera rekrutuje w Europie

Jak powiedział "FT" wysoki rangą członek wywiadu jednego z państw europejskich - "Grupa Wagnera stała się dla GRU bardzo użytecznym narzędziem".

Sieć rekruterów i propagandystów tej formacji umożliwia dotarcie do osób marginalizowanych, pozbawionych celu w życiu i łatwo podatnych na propozycje finansowe.

Pomocne okazuje się też doświadczenie zdobyte przez Prigożyna w kierowanej przez niego internetowej "farmie trolli" - Internet Research Agency, która od lat prowadzi dezinformację wymierzoną w Zachód.

"FT" pisze, że zachodnie wywiady i służby bezpieczeństwa od początku przyglądały się roli Grupy Wagnera w rosyjskiej kampanii sabotażu.

Dziennik przypomina, że poprzez serwisy społecznościowe zwerbowany został 21-letni Brytyjczyk Dylan Earl, który znalazł czterech współpracowników, a następnie wraz z nimi podpalił we wschodnim Londynie magazyn z dostawami dla Ukrainy. W zeszłym roku został skazany na 23 lata więzienia.

