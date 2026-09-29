W skrócie Wiceszef Pentagonu poinformował o prowadzonych rozmowach technicznych na temat możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce.

Według oświadczenia, częścią obecnej strategii Pentagonu była redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie, w tym wycofanie jednej rotacyjnie stacjonującej w Polsce.

Colby podkreślił, że decyzje dotyczące długotrwałego rozmieszczenia wojsk USA w Europie będą oparte na analizach, konsultacjach z sojusznikami oraz odpowiedziach europejskich stolic na przesłane kwestionariusze.

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Wzmianka o możliwym stacjonowaniu sił pojawiła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania Strategii Obrony Narodowej (NDS).

W części poświęconej Europie Colby stwierdził, że w myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na "pokazywaniu i pomocy (sojusznikom - red.)" jak sprostać temu zadaniu.

Wiceszef Pentagonu: Prowadzimy rozmowy techniczne o bazie USA w Polsce

"Robimy to na poziomie dwustronnym, prowadząc rozmowy techniczne (...) oraz przez inne okazje do bliższej współpracy, takich jak bieżące badanie potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce" - napisano w dokumencie przesłanym Kongresowi.

Ostatnie rozmowy na ten temat odbyły się w minionym tygodniu, kiedy z Colbym rozmawiali wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.

Wcześniej o "wielkich postępach" w sprawie bazy w Polsce mówił prezydent USA Donald Trump, co zostało zinterpretowane jako potwierdzenie, że decyzja w tej sprawie zapadła.

Według Colby'ego częścią strategii Pentagonu była też redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych (BCT) w Europie o dwa. Jedną z wycofanych brygad była stacjonująca rotacyjnie w Polsce, druga - w Rumunii. Oświadczenie wiceszefa Pentagonu zdaje się sugerować, że jednostka ta nie powróci do Polski.

Mówiąc o trwającym przeglądzie sił USA w Europie, który zdecyduje o długotrwałym rozmieszczeniu wojsk, Colby zaznaczył, że decyzje oparte zostaną na analizach Dowództwa Europejskiego, a także na konsultacjach z Kongresem, NATO i sojusznikami. Stolice europejskie otrzymały kwestionariusze, na które - jak ocenił Colby - odpowiadały "merytorycznie".

O Ukrainie Colby napisał, że europejskie przywództwo w jej wsparciu jest "możliwe i właściwe", a sojusznicy pokrywają już koszty amerykańskiej pomocy w ramach mechanizmu PURL.

Pentagon ocenia, że Ukraina "utrzymuje linię frontu"

Urzędnik ocenił, że ukraińscy obrońcy "utrzymują linię frontu" i uniemożliwiają dalsze postępy Rosji, co według niego sprzyja trwałemu pokojowi.

W części dotyczącej Indo-Pacyfiku Colby napisał, że USA prowadzą z Chinami kontakty na wielu szczeblach "w częstotliwości i randze niespotykanej od lat".

Jednocześnie Pentagon podtrzymuje strategię "odstraszania przez odmowę dostępu" wzdłuż Pierwszego Łańcucha Wysp (tj. Japonia, Tajwan i Filipiny). Ma ona sprawić, by "agresja była niewykonalna, eskalacja nieatrakcyjna, a wojna uznana za irracjonalną".

Wspomniał w tym kontekście m.in. o pierwszych wspólnych ćwiczeniach z wykorzystaniem amerykańskiego systemu rakietowego średniego zasięgu Typhon oraz o zwiększonych inwestycjach w siły USA w regionie oraz produkcję kluczowej amunicji.



