W skrócie Ponad 60 propalestyńskich manifestacji odbywa się w poniedziałek w całych Włoszech w ramach solidarności z ludnością Strefy Gazy.

W akcji uczestniczą m.in. pracownicy transportu, kolei, portów, muzeów oraz szkół i uniwersytetów, co prowadzi do licznych utrudnień komunikacyjnych.

W tym samym czasie trwa intensyfikacja izraelskiej ofensywy lądowej w Strefie Gazy, której ofiarami są cywile, a sytuacja humanitarna dramatycznie się pogarsza.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Strajk na kolei rozpoczął się o północy z niedzieli na poniedziałek i potrwa do godziny 23. Zapewniony będzie ruch pociągów przede wszystkim w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Niektóre połączenia mogą być opóźnione lub odwołane - przekazała dyrekcja państwowej spółki Trenitalia.

Zapowiadane są też utrudnienia w komunikacji miejskiej i morskiej.

Do akcji przyłączyli się również pracownicy autostrad w całych Włoszech, a także muzeów w regionie Kampania na południu.

Największe manifestacje solidarności z ludnością palestyńską i przeciwko ofensywie armii Izraela w Strefie Gazy odbędą się w Rzymie, Mediolanie, Turynie i w Genui.

Do poniedziałkowego strajku nie przystąpiły trzy największe włoskie centrale związkowe: CGIL, CISL, UIL. W piątek propalestyńskie wiece odbyły się z inicjatywy lewicowej centrali CGIL.

Bliski Wschód. Izrael kontynuuje ofensywę lądową w Strefie Gazy. Dramat Palestyńczyków

Kryzys humanitarny w Stefie Gazy pogłębia się wraz z nasileniem izraelskiej ofensywy lądowej. Izraelskie czołgi kontynuują natarcie na centrum miasta, chcąc - jak twierdzi izraelskie wojsko - doprowadzić do "likwidacji infrastruktury terrorystycznej i eliminacji terrorystów".

Bezpośrednimi ofiarami ofensywy padają palestyńscy cywile, którzy masowo ewakuują się a południe. Jak podkreślił w jednym ze swoich wpisów szef WHO dr Tedros Adhanom, izraelska ofensywa "zmusza straumatyzowane rodziny do osiedlania się na coraz mniejszym obszarze, gdzie nie ma miejsca na zachowanie ludzkiej godności". Z kolei BBC podawało w ubiegłym tygodniu, że mimo masowych przesiedleń, w mieście nadal mają pozostawać setki tysięcy ludzi.

Tymczasem izraelska ofensywa lądowa przybiera na sile. W czwartek agencja Reutera informowała, że izraelskie czołgi pojawiły się w dwóch dzielnicach miasta Gaza, które stanowią bramę do centrum miasta.

Miller w ''Prezydentach i premierach'' o rosyjskich prowokacjach: Mogą przekroczyć granicę, po której robi się już naprawdę niebezpieczne Polsat News Polsat News