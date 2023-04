Do ataku na sprzedawcę doszło w niedzielę w miejscowości Warren. Jak informuje NBC News, napastnik miał wpaść w złość, ponieważ lada rybna była zamknięta z powodu ramadanu. Do ataku użył mrożonki, a dokładnie dwukilogramowego śledzia. Ofiara ataku została przewieziona do szpitala.

Atak śledziem. "Nigdy nie myślałem, że będę musiał to powiedzieć"

Agresor usłyszał zarzut napaści ze szczególnym okrucieństwem. - Nigdy nie myślałem, że będę musiał to powiedzieć, ale jeśli zaatakujesz kogoś rybą w naszym hrabstwie, zostaniesz oskarżony - oświadczył prokurator hrabstwa Macomb, Peter J. Lucido.

Zdjęcie Miejsce ataku w stanie Michigan / Google/Desi Fruit Market /

Prokurator podkreślił, że mrożona ryba jest bardzo niebezpiecznym przedmiotem. Zwłaszcza, jeśli użyje się jej do uderzenia w głowę.

W poniedziałek mężczyzna został postawiony w stan oskarżenia przed sądem okręgowym w Warren, gdzie nie przyznał się do winy. "Z akt wynika, że został zwolniony z więzienia po wpłaceniu kaucji w wysokości 5000 dolarów" - poinformowało NBC News.

Klient zaatakował sprzedawcę. Poszło o ramadan

Ramadan trwa około 30 dni i ma szczególne znaczenie dla muzułmanów. W tym czasie archanioł Gabriel miał ukazać się Mahometowi.

W okresie ramadanu muzułmanie powinni zachować szczególną wstrzemięźliwość, ograniczając spożywanie pokarmów do dwóch w ciągu dnia.