Sprzedawali nielegalne paliwo w Niemczech. Transport szedł przez Polskę

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Niemiecka policja i Prokuratura Europejska na tropie oszustów, którzy nielegalnie handlowali w Niemczech paliwem przywiezionym przez granicę z Polską. Funkcjonariusze z grupy specjalnej wtargnęli do wilii w Wildenbruch. Oszuści na swoim procederze mieli zarobić co najmniej 100 mln euro.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Radiowóz z włączonymi światłami wyprzedza cysternę na drodze; zmierzch, auta jadą z naprzeciwka.
Cysterny z nielegalnym paliwem były przewożone do Niemiec przez Polskę (zdj. ilustracyjne)Marek Maliszewski Reporter

W skrócie

  • Niemiecka policja i Prokuratura Europejska prowadzą działania przeciwko osobom podejrzewanym o nielegalny handel paliwem przewożonym z Polski do Niemiec.
  • Przestępcy deklarowali transport olejów smarowych, które po przekroczeniu granicy były przeładowywane i sprzedawane w Niemczech jako olej napędowy.
  • W wyniku procederu w Niemczech powstały straty 45 mln euro z tytułu niezapłaconego VAT oraz ponad 90 mln euro z akcyzy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W ramach szeroko zakrojonej operacji pod kryptonimem "Woda w wino" niemieckie służby na polecenie Prokuratury Europejskiej dokonały w środę przeszukania w willi w miejscowości Wildenbruch w Brandenburgii we wschodnich Niemczech.

Funkcjonariusze weszli do domu, wyważając drzwi. Służby - ze względu na dobro sprawy - nie przekazały informacji, czy w ramach operacji ktoś został zatrzymany lub czy znaleziono jakieś dowody ze względu na dobro sprawy.

Zobacz również:

Niemieccy śledczy przyglądają się próbom zablokowania dostaw gazu
Świat

Podejrzenie sabotażu w Niemczech. Służby prowadzą przeszukania

Wiadomo jedynie, że śledztwo dotyczy dużych oszustw paliwowych i pojawia się w nim również wątek polski.

Niemcy. Sprzedawali nielegalne paliwo przewiezione przez polską granicę

Według śledczych sprawa dotyczy sprzedaży na terenie Niemiec nielegalnego paliwa, które zostało przewiezione z Polski. Podejrzani mieli zgodnie z deklaracjami celnymi przewozić przez granicę z Polską oleje smarowe. Następnie były one w Niemczech przeładowywane i sprzedawane na terenie tego kraju jako olej napędowy.

Do procederu miało dochodzić od listopada 2023 roku do listopada 2024 roku. Grupa przestępcza stojąca za procederem miała działać w Niemczech, Polsce, Belgii, Słowacji oraz na Węgrzech, Litwie i Łotwie. Nie wiadomo jednak skąd pochodziło paliwo.

W czerwcu 2025 roku w sprawie aresztowano dwie osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej związanej z procederem. W marcu akt oskarżenia złożono przeciwko sześciu osobom, które miały być zamieszane w oszustwa. Grozi im do 10 lat więzienia.

W wyniku procederu w Niemczech odnotowano straty w wysokości 45 mln euro z tytułu niezapłaconego podatku VAT oraz ponad 90 mln euro z tytułu akcyzy.

Zobacz również:

Prokuratura bada sprawę wyłudzeń z NCBiR
Polska

Wyłudzenia z NCBiR, chodzi o niemal 3,5 mln zł. Jest kolejny akt oskarżenia

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz


Spór na linii Warszawa-Kijów o gloryfikację UPA. Morawiecki w ''Gościu Wydarzeń'': Ukraina na tym bardzo mocno przegrała Polsat News

Najnowsze