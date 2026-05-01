W skrócie Donald Trump poinformował kongresmenów, że rozejm z Iranem formalnie zakończył wojnę, a dni wojny nie są liczone podczas rozejmu.

Demokraci i część republikanów nie zgadzają się z argumentacją administracji Trumpa i zwracają uwagę, że mimo rozejmu amerykańskie wojska nadal przebywają w regionie.

Trump stwierdził, że wymogi ustawy War Powers Resolution są niekonstytucyjne i twierdził, że wcześniej ich nie stosowano.

Wcześniej Donald Trump informował, że Iran chce porozumienia, ale jego propozycje nie są dla niego satysfakcjonujące.

W piątek upływa 60 dni od powiadomienia Kongresu przez administrację Donalda Trumpa o rozpoczęciu operacji zbrojnej przeciwko Iranowi.

Rezolucja o uprawnieniach wojennych (War Powers Resolution) z 1973 r. przewiduje, że jeśli w ciągu 60 dni Kongres nie wyda zgody na prowadzenie działań zbrojnych, operacja musi zostać zakończona.

W liście do kongresmenów Trump argumentował, że rozejm wstrzymał naliczanie dni trwającej wojny.

Rozejm wstrzymał naliczanie dni wojny z Iranem? Trump napisał do kongresmenów

"Od 7 kwietnia 2026 roku nie było wymiany ognia między USA i Iranem" - napisał amerykański przywódca. Zaznaczył też, że rozejm został przedłużony na czas nieokreślony. "Działania wojenne, które rozpoczęły się 28 lutego 2026 r., zakończyły się" - dodał.

Takie stanowisko przedstawił dzień wcześniej również szef Pentagonu Pete Hegseth. Tłumaczył, że wojna nie obejmuje dni, w których obowiązuje rozejm.

Demokraci i część republikanów nie zgadzają się z argumentacją administracji Trumpa i podkreślają, że po upływie wyznaczonego terminu operacja musi się zakończyć. Niektórzy zaznaczają, że mimo obowiązującego rozejmu amerykańskie siły zbrojne wciąż zaangażowane są w blokadę irańskich portów, a w regionie Bliskiego Wschodu przebywa ok. 50 tys. żołnierzy USA.

Senator demokratów Tim Kaine w czwartek powiedział, że pomysł ogłoszenia przez Biały Dom końca wojny bez wycofania wojsk z regionu "po prostu jest zły". Dodał, że republikanie muszą dołączyć do demokratów, by pociągnąć administrację do odpowiedzialności.

- Mam nadzieję, że usłyszą wystarczająco dużo od swoich wyborców o tym, jak niepopularna jest ta wojna i o tym, że to po prostu nie jest usprawiedliwienie, by wysyłać naszych synów i córki (tam), by ryzykowali swoim życiem (...) i zaczną głosować zgodnie z przysięgą konstytucyjną, którą złożyli - oświadczył polityk.

- Ten deadline to nie jest propozycja, to jest wymóg - oświadczyła z kolei republikanka Susan Collins.

Negocjacje USA - Iran. Trump: Proszą o rzeczy, na które nie mogę się zgodzić

W piątek Trump ocenił, że wymogi zawarte w uchwale War Powers Resolution są niekonstytucyjne i dodał, wbrew prawdzie, że nikt wcześniej ich nie realizował.

Powiedział też, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki, ale nie jest usatysfakcjonowany ich propozycjami. - Iran prosi o rzeczy, na które nie mogę się zgodzić - powiedział republikanin.

Przyznał, że może nigdy nie zawrzeć układu z Teheranem i zamiast tego może "wykończyć" Iran. Oświadczył, że mógłby zdecydować, by zakończyć wojnę i byłoby to "wielkie zwycięstwo", lecz tego nie zrobi, bo chce dalszych negocjacji.

Rzecznik prezydenta w "Graffiti" o kolejnym wecie: Rozwód typu Las Vegas Polsat News