Czterech biskupów - jeden amerykański, dwóch francuskich i jeden szwajcarski - zostali w środę wyświęceni przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Uroczystość odbyła się w szwajcarskim Econe, gdzie znajduje się międzynarodowe seminarium stowarzyszenia.

Duchowni zostali wyświęceni wbrew wcześniejszym apelom papieża Leona XIV, który zwrócił się do członków bractwa o odstąpienie od działań prowadzących do rozłamu w Kościele.

"Wzywam was i proszę z całego serca: zawróćcie z tej drogi! (...) Akt schizmy, którego byście się dopuścili, pozbawiłby wiernych możliwości godziwego, a w niektórych przypadkach nawet ważnego przyjmowania sakramentów, które miłują i których poszukują dla swojego uświęcenia" - pisał papież do lefebrystów.

Biskupi wyświęceni wbrew zakazom papieża

Do tej pory Watykan nie odniósł się jeszcze oficjalnie do decyzji lefebrystów. AFP podaje jednak, że należy spodziewać się, że wszyscy czterej nowo wyświęceni biskupi zostaną automatycznie ekskomunikowani z Kościoła katolickiego.

Podobny los spotkać ma również przywódców duchownych, którzy dokonywali konsekracji.

O tym, że bractwo najprawdopodobniej poniesie tego rodzaju konsekwencje mówił w rozmowie z Interią teolog Dawid Gospodarek. Przywołał przypadek z 1988 r., kiedy to abp Marcel Lefebvre wyświęcił czterech nowych biskupów bez zgody Jana Pawła II.

- Wtedy status bractwa zrobił się bardziej skomplikowany. Nie było tak, że wszyscy w bractwie, wierni i zrzeszeni ściągnęli na siebie ekskomunikę, to jest bardziej skomplikowany proces. Mówiło się jednak o tym, że bractwo ma nieuregulowany status w Kościele i nie rekomendowano korzystania z ich duszpasterskich usług - wskazał nasz rozmówca.

Jak dodał, Benedykt XVI i Franciszek wykazywali się otwartością na dialog z bractwem, pierwszy z wymienionych papieży zniósł nawet ekskomuniki nałożone przez swojego poprzednika. Nie wpłynęło to jednak na postawę lefebrystów.

- Oni się utwierdzali w fantazji o tym, że są jedynym prawdziwym Kościołem. Uważają i wprost o tym mówią, że papież i cała rzeczywistość kościelna po Soborze Watykańskim II szkodzi wierze, Kościołowi, katolikom, a oni są jedyną "Arką Noego", gdzie przetrwała wiara - powiedział Dawid Gospodarek.

Jak stwierdził, "to mentalność i schizmatycka i sekciarska niestety".

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