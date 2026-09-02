W skrócie MapQuest odmówił zmiany nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryka na swoich mapach, co skutkowało znacznym wzrostem popularności aplikacji.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał dekret o zmianie nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryka, a niektóre aplikacje, takie jak Mapy Google'a, już uwzględniły tę zmianę w USA.

MapQuest umożliwił użytkownikom tworzenie własnych nazw jeziora, natomiast aktywność użytkowników aplikacji wzrosła około 50 razy po decyzji firmy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W miniony czwartek prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie o zmianie nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. Zapowiadając swój ruch, amerykański przywódca argumentował, że "nie spodziewają się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario".

W ten sposób Trump nawiązał do sporu handlowego, jaki USA toczą z Kanadą. Dekret podpisany przez republikanina wiąże się ze zmianą nazwy jeziora m.in. w aplikacjach udostępniających mapy. Nie wszyscy jednak na to przystali.

USA. Firma nie zmieniła nazwy jeziora, zyskali wielką popularność

Jak podaje CBS News, będąca na rynku od 30 lat firma MapQuest odmówiła zmiany nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. Decyzja ta przyczyniła się to wielkiego wzrostu popularności firmy - obecnie jest ona "najpopularniejszą bezpłatną aplikacją w sklepie Apple App Store".

Firma zajmująca się mapami cyfrowymi przekazała w komunikacie prasowym, że "wzrost popularności wynika z decyzji MapQuest o zachowaniu historycznych, znanych nazw jezior i zatok na swoich mapach".

Decyzja MapQuest zapadła tego samego dnia, w którym Donald Trump podpisał dekret. Wówczas firma podkreśliła, że "nie wprowadzają zmian". Niedługo później nadmieniono, że są "świadomi, że jezioro Ontario jest poprawnie oznaczone na naszej mapie".

CBS News dodaje, iż po ruchu firmy, jej aplikacja została pobrana przez setki tysięcy osób. "Firma podała również, że aktywność w aplikacji jest obecnie około 50 razy większa niż zwykle" - czytamy.

Co więcej MapQuest wprowadziło także narzędzie, które daje użytkownikom możliwość stworzenia własnej nazwy dla jeziora.

Jezioro Ameryka zamiast Ontario. Trump podpisał dekret

Nie wszyscy jednak obrali tę samą ścieżkę co wspomniana firma. Mapy Google'a, w amerykańskiej wersji aplikacji, naniosły już zmiany i wprowadziły nazwę Lake America (Jezioro Ameryka).

W wydanym oświadczeniu firma wyjaśniła, że zwykle uaktualnia aplikację, żeby "odzwierciedlała zmiany w oficjalnych źródłach państwowych". Jak podkreśla PAP, oznacza to, że dla użytkowników w USA jezioro Ontario stało się Ameryką.

Dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych nowa nazwa akwenu została umieszczona w nawiasie. Podobnie postąpiono również po dokonanej przez Trumpa zmianie nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską.

Na ruch Google'a z niekrytą radością zareagował dyrektor komunikacji Białego Domu Steven Cheung. "To oficjalne! Jezioro Ameryka na Mapach Google!" - napisał w sieci.

Źródła: CBS News, PAP



