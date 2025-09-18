W środę rosyjskie państwowe media powołując się na swoje źródła, podały, że Dmitrij Kozak "zrezygnował" ze stanowiska zastępcy szefa Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w czwartek przekazał, że Kozak "zrezygnował na własne życzenie".

Jak przypomina ISW, rosyjski politolog Arkady Dubnow informował, że Kozak był jedynym uczestnikiem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa 21 lutego 2022 r., który sprzeciwił się rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

"Kozak na początku wojny miał pośredniczył w zawarciu umowy z Ukrainą, która uniemożliwiłaby członkostwo Ukrainy w NATO, ale Putin miał odrzucił umowę, ponieważ chciał aneksji terytorium Ukrainy" - wskazują amerykańscy analitycy.

Według doniesień "New York Times" Kozak miał ostatecznie stracić wpływy na Kremlu, gdy w ostatnich miesiącach zaczął doradzać Putinowi, by zaprzestał walk w Ukrainie i rozpoczął negocjacje pokojowe.

Chciał zaprzestania walk w Ukrainie. ISW: Putin i jego wewnętrzny krąg mają inną wizję

Analitycy ISW uważają, że kolejne spory z Władimirem Putinem doprowadziły do tego, że kremlowscy urzędnicy usunęli Kozaka ze stanowiska lub nakierowali go na "rezygnację". Jak wskazano, przygotowaniem pod pozbycie się urzędnika miał być dekret podpisany przez Putina, którym znosi nadzorowany przez Kozaka departament.

"Kozak był wcześniej jednym z najbliższych doradców Putina i nadzorował strategię Kremla w Ukrainie, zanim Kreml przekazał tę odpowiedzialność na Siergieja Kirijenkę w 2022 roku" - wskazuje ISW.

Zdaniem analityków odejście Kozaka jedynie umocni władzę Kirijenki. "Możliwa decyzja Putina o wypchnięciu uznanego wyższego urzędnika Kremla z wewnętrznego kręgu po wyrażeniu chęci zakończenia wojny w Ukrainie wskazuje, że Putin i jego doradcy jednoczą się wokół zaangażowania w kontynuowanie wojny w Ukrainie i wokół maksymalistycznych żądań wojennych Putina" - zaznaczono.

Wojna w Ukrainie. Kreml ogłasza "pauzę" w negocjacjach

W ubiegłym tygodniu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiadomił, że "obecnie jest pauza w negocjacjach rosyjsko-ukraińskich". - Kanały komunikacji istnieją, zostały ustanowione we właściwy sposób. Nasi negocjatorzy mają możliwość komunikowania się przez te kanały, ale w tej chwili raczej możemy mówić o pauzie - mówił.

Po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa i Władimira Putina pojawiły się informacje, że może dojść do ponownego spotkania, w którym miałby uczestniczyć również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosja zaproponowała, by odbyło się ono w Moskwie, Zełenski pomysł odrzucił, wskazując, że spotkanie może się odbyć w każdym innym miejscu, ale nie w Rosji.

Wołodymyr Zełenski w niedawnej rozmowie z brytyjską stacją Sky News ocenił, że trójstronne spotkanie mogłoby przynieść rezultaty. Uważa jednak, że Putin "próbuje oszukać Trumpa". - On robi wszystko, co w jego mocy, by uniknąć sankcji, by uniemożliwić ich nałożenia przez USA i Trumpa, a jeśli nadal będziemy odwlekać nałożenie sankcji, to Rosjanie będą lepiej przygotowani do dalszej walki - mówił.

W tym samym czasie Trump oświadczył, że Zełenski musi zawrzeć układ z Rosją. Powtórzył także, że wojna w Ukrainie nigdy nie powinna się wydarzyć. - Zapobiegłem siedmiu wojnom w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy. Myślałem, że ta będzie najłatwiejsza, bo znam Putina, ale tak nie jest, bo między Zełenskim a Putinem panuje ogromna nienawiść - powiedział.

