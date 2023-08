Spryskano go toksyczną substancją. Umierał pod drzwiami swojego domu

Dwóch mężczyzn usłyszało zarzut morderstwa Andy'ego Fostera, do którego doszło we wsi Wrekenton nieopodal Newcastle. Z ustaleń śledczych wynika, że 26-latek został spryskany amoniakiem w drzwiach swojego domu. Pomimo przewiezienia do szpitala jego życia nie udało się uratować.