Sprowadzili do parku nosorożca białego. Dzień później go zabili

Pracownicy parku dzikiej przyrody na Florydzie zastrzelili nosorożca białego mniej niż dobę po jego przybyciu do parku we wrześniu ubiegłego roku - wynika z raportu Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Zwierzę miało podjąć próbę ucieczki z zagrody oraz być bardzo agresywne.

Zdjęcie Nosorożce białe są zagrożone wyginięciem/ zdjęcie ilustracyjne / Mediadrumimages/William Fortescu/Media Drum / East News