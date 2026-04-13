W skrócie Peter Magyar zapowiedział wizytę w Polsce na początku maja i planuje odbudować relacje polsko-węgierskie.

Magyar otrzymał gratulacje od Donalda Tuska, który wyraził radość z powodu zmiany polityki Węgier.

Magyar stwierdził, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie powinni kupować mebli w IKEI, bo długo nie zostaną na Węgrzech, oraz że powinni stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości i zostaną poddani ekstradycji.

Przyszły premier Węgier Peter Magyar zapowiedział, że jedną z jego pierwszych zagranicznych wizyt będzie podróż do Warszawy. - Planuję odwiedzić Warszawę na początku maja - powiedział podczas konferencji prasowej w Budapeszcie.

Polityk już w trakcie kampanii zapowiadał, że jako premier w pierwszą podróż uda się do Polski, by odbudować - jak mówił "tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską". W dalszej kolejności planuje wizyty w Wiedniu i Brukseli.

Magyar odniósł się także do relacji z Polską. Jak zaznaczył, w niedzielę rozmawiał telefonicznie z Donaldem Tuskiem, który pogratulował mu zwycięstwa. - Wyraził radość, że Węgry nie będą już kukiełką Rosji, ale wrócą do Europy - relacjonował.

Dodał, że chciałby odwiedzić w maju także Gdańsk i inne polskie miasta. Podkreślił, że jednym z jego celów będzie odbudowa relacji polsko-węgierskich, które jego zdaniem zostały w dużej mierze zniszczone przez rządy Orbána.

Lider Tiszy skomentował również sprawę Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy przebywają na Węgrzech. - Nie powinni iść do IKEI i kupować mebli, bo długo tu nie zostaną - stwierdził.

Podkreślił, że Węgry nie będą "miejscem schronienia międzynarodowych przestępców". - Mogę tylko zasugerować panom Ziobrze i Romanowskiemu, że powinni wrócić do domu i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości - powiedział.

- Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, więc musi znać polski system sądowy. Powinien oczyścić swoje nazwisko z tych oskarżeń. No chyba że już wyjechali, ale jeżeli nie wyjechali, to zostaną poddani ekstradycji - dodał.

Sprawa Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry

Zarówno Romanowski, jak i Ziobro, mają sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Pierwszy Europejski Nakaz Aresztowania został wydany za Romanowskim w grudniu 2024 roku. Wtedy też okazało się, że węgierski rząd udzielił mu azylu. Rok później, w grudniu 2025 r., ten ENA uchylono. Prokuratura skierowała ponowny wniosek, a Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go w lutym 2026 roku i ponownie wydał ENA za Romanowskim.

Do tej pory sąd nie zadecydował jednak w sprawie wniosku prokuratury o wydanie ENA wobec Ziobry. Dotychczas wydano za nim list gończy, co nastąpiło po wyrażeniu w lutym br. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgody na zastosowanie aresztu. Następnie skierowano wniosek o ENA. O udzieleniu Ziobrze ochrony międzynarodowej przez władze Węgier poinformowano jeszcze w początkach stycznia tego roku.

Zarówno Romanowski jak i Ziobro odrzucają wszelkie przedstawione im zarzuty.

