Sprawa immunitetu Daniela Obajtka. Wniosek przekazany do PE
Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał w czwartek do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Danielowi Obajtkowi. Były prezes Orlenu jest podejrzany o podanie nieprawdziwych informacji w deklaracjach podatkowych z 2020 r.
Prokuratura Krajowa poinformowała, że wniosek o wyrażenie przez Parlament Europejski zgody na pociągnięcie Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej zdołał złożony na ręce przewodniczącej instytucji, Roberty Metsoli.
W komunikacie rzecznika PK prok. Przemysława Nowaka podkreślono, że dokument wystosowany został w związku z wynikami śledztwa, które wskazują, że europoseł PiS mógł się dopuścić dwóch przestępstw skarbowych.
Jak wskazuje prokuratura, w obu przypadkach podejrzenia przestępstwa chodzi o podanie nieprawdziwych informacji "co do wysokości osiągniętych przychodów". Zajść miało ono w korekcie deklaracji PIT-36 za 2020 r. oraz deklaracji DSF-1 za 2020 rok.
Obajtek miał - zdaniem PK - pominąć przychody "z nieodpłatnych świadczeń w łącznej kwocie 3 030 879 zł, związanych z bezgotówkowym dofinansowaniem przez ORLEN S.A. kosztów opieki medycznej oraz z nakładami poniesionymi przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej 'Kresy RP' na remont należącej do niego nieruchomości położonej w gminie Choczewo ".
W związku z rzekomymi nieprawdziwymi informacjami w korekcie PIT-36, Obajtek miał narazić na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 968 351 zł. W przypadku DSF-1 mowa o "narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej w postaci daniny solidarnościowej w kwocie 121 044 zł".
