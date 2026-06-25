Sprawa dodatkowych sił USA w Polsce. Whitaker: Nie zostały jeszcze ustalone

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

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- Prezydent wyraził intencję, ale jak i kiedy, te szczegóły - to z pewnością nie jest coś, w czym już się posuwamy do przodu - przyznał ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker. Słowa padły po spotkaniu Donalda Trumpa i szefa NATO Marka Rutte. Whitaker podkreślił jednocześnie, że prezydent USA pozostaje zaangażowany w bezpieczeństwo Polski, choć szczegóły dotyczące zapowiedzianego wysłania dodatkowych 5 tys. amerykańskich żołnierzy nad Wisłę nie zostały jeszcze ustalone.

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Amerykańscy żołnierze na czołgu z flagami USA podczas defilady Wojska Polskiego w Warszawie.
Amerykańscy żołnierze podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego w WarszawieArtur WidakAFP

W skrócie

  • Prezydent USA Donald Trump zadeklarował wysłanie 5 tys. dodatkowych żołnierzy do Polski, lecz szczegóły tej decyzji nie zostały jeszcze ustalone.
  • Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker zapewnił, że zapowiedź prezydenta zostanie zrealizowana, ale konkretne działania pozostają przedmiotem rozmów z sojusznikami.
  • Stany Zjednoczone nie planują pochopnych decyzji dotyczących obecności wojskowej w Europie, kontynuując ocenę zagrożeń i współpracę z sojusznikami NATO.
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Whitaker, który rozmawiał z dziennikarzami po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu, odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy ustalono już, co w praktyce oznacza zapowiedź wysłania dodatkowych 5 tys. żołnierzy do Polski.

Pytany, czy ma już wypracowane szczegóły zapowiedzi prezydenta o skierowaniu do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy USA, ambasador odparł, że nie.

- Te wszystkie rozmowy prowadzimy z sojusznikami. Sekretarz (obrony USA Pete) Hegseth mówił o sześciomiesięcznym przeglądzie. To wszystko jest częścią tego procesu - powiedział. - Nie mam dziś nic nowego do ogłoszenia. A gdybym wiedział, to bym wam nie powiedział - dodał.

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Dopytywany dalej, ambasador zapewnił jednak, że słowa prezydenta będą realizowane.

- Prezydent wyraził intencję, ale jak i kiedy, te szczegóły - to z pewnością nie jest coś, w czym już się posuwamy do przodu - dodał.

Ambasador USA przy NATO: Deklaracja Trumpa zostanie zrealizowana

Pytany, czy w obliczu "głębokiego rozczarowania" prezydenta niektórymi sojusznikami z NATO Trump pozostaje zaangażowany w bezpieczeństwo Polski oraz państw bałtyckich, ambasador odpowiedział twierdząco.

- Słyszeliście go dziś. Prezydent wielokrotnie mówił, że co do tych, którzy inwestują we własną obronę, jak Polska, sojusznicy bałtyccy, Niemcy i inni - nie ma żadnych wątpliwości, gdzie on stoi - powiedział.

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Whitaker dodał, że Waszyngton oczekuje, by wszyscy sojusznicy "wyrównali" poziom wydatków obronnych z USA. - Codziennie, pracując w NATO zapewniam, że odstraszamy i bronimy każdego cala sojuszniczego terytorium - dodał.

Pytany, czy takie kraje jak Litwa mogą być pewne, że amerykańskie wojska tam pozostaną, ambasador odpowiedział, że Waszyngton ma wspaniałe relacje z Litwą.

- Stany Zjednoczone nie podejmują żadnych pochopnych ruchów. Po prostu kontynuujemy ocenę zagrożeń i upewniamy się, że my i nasi sojusznicy jesteśmy w pozycji do obrony i odstraszania - zapewnił.

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