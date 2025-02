"Sprawa bezdyskusyjna". Tusk zabrał głos ws. Grenlandii

Relacje z USA. Donald Tusk: To ważne, aby nasze słowa nie były tylko sloganami

- To jest bardzo ważne, aby nasze słowa o solidarności nie były tylko sloganami , ale świadomym podjęcie potencjalnych wyznań - dodał.

- Zdecydowanie zanim stało się to modne Polska przekroczyła 4 proc. w wydatkach na obronę i to pozwala polskiej prezydencji mówić bardzo otwarcie i z wysokimi oczekiwaniami rozmawiać z naszymi przyjaciółmi po drugiej stronie Atlantyku - stwierdził szef polskiego rządu.

Dodał, że "bardzo ważna jest decyzja, że wszyscy jesteśmy gotowi przyspieszyć prace nad finansowaniem i konkretnymi działaniami na rzecz wzmocnienia obronności Unii Europejskiej". - Nikt już nie ma wątpliwości, żeby potraktować to jako wspólne zadanie - mówił.

"Odpowiemy stanowczo". UE reaguje na politykę Donalda Trumpa

- Stany Zjednoczone to nasz przyjaciel, sprzymierzeniec i partner. To przyjaźń, która będzie trwała. Z problemami możemy sobie poradzić wśród przyjaciół. Kiedy do nich dochodzi, musimy się z tym uporać i znaleźć rozwiązanie. Oczywiście broniąc naszych wartości i nie narażając na szwank naszych interesów - wskazał Costa.