Sprawa ataku na Nord Stream. Podejrzany kwestionuje pobranie DNA

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Warunki przetrzymywania Serhija Kuzniecowa - Ukraińca podejrzanego o sabotaż gazociągów Nord Stream - poprawiły się po interwencjach jego adwokatów. W hamburskim areszcie mężczyzna otrzymał posiłki zgodne z dietą wegańską, dostęp do laptopa oraz możliwość kontaktu z prawnikiem. Jednocześnie obrona kwestionuje legalność pobrania jego próbki DNA przez niemieckie służby.

Dwóch uzbrojonych, umundurowanych funkcjonariuszy prowadzi osobę w ciemnej odzieży, obok znajduje się zdjęcie wycieku gazu na powierzchni morza, gdzie widoczne są unoszące się bąble i rozchodzące się kręgi.
Serhij Kuzniecow w więzieniu w Hamburgu. "Sytuacja się poprawiła" (zdj. ilustracyjne)Duńskie Ministerstwo Obrony / Agencja Informacyjna Xinhua / Thilo Schmuelgen / ReutersAgencja FORUM

W skrócie

  • Warunki przetrzymywania Serhija Kuzniecowa w hamburskim więzieniu poprawiły się po interwencjach adwokatów.
  • Obrona zgłasza poważne wątpliwości co do legalności pobrania próbki DNA od podejrzanego.
  • Kuzniecow nie przyznaje się do sabotażu gazociągów Nord Stream i twierdzi, że był w Ukrainie podczas ataku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Adwokat Serhija Kuzniecowa - Mykoła Katerynczuk, przekazał w rozmowie z Suspilne News, że administracja więzienna zaczęła respektować dietę jego klienta, który jest weganinem. Wcześniej - jak podkreśla obrona - fakt ten był ignorowany.

- Serhij otrzymał posiłki zgodne z jego dietą, dostał także laptopa bez dostępu do internetu, co umożliwiło mu zapoznanie się z aktami sprawy. Spotkał się również z niemieckim prawnikiem. Oczekujemy, że 15 stycznia odwiedzi go ukraiński konsul - poinformował Katerynczuk.

Zobacz również:

Niemiecki dziennik ujawnia nowe informacje o podejrzanym o zorganizowanie ataku na Nord Stream
Świat

Miał stać za atakiem na Nord Stream. Nowe informacje o zatrzymanym Ukraińcu

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Prawnik zaznaczył, że poprawa warunków nastąpiła dopiero po licznych skargach. Wcześniej Kuzniecow miał ograniczony kontakt z obroną i utrudniony dostęp do dokumentów procesowych.

    Serhij Kuzniecow w niemieckim więzieniu. Kontrowersje wokół pobrania DNA

    Mimo poprawy sytuacji w areszcie, obrona zgłasza poważne zastrzeżenia dotyczące działań niemieckich służb. Według Katerynczuka od Kuzniecowa pobrano próbkę DNA w sposób, który - zdaniem niemieckich prawników - mógł być nielegalny.

    - Pojawia się pytanie, dlaczego we wniosku ekstradycyjnym z Włoch wskazano, że Niemcy dysponują jego DNA - podkreślił adwokat.

    Przypomnijmy, że 27 listopada 2025 roku Włochy przekazały Kuzniecowa niemieckim władzom. Dzień później Federalny Sąd Najwyższy Niemiec zdecydował o jego aresztowaniu i osadzeniu w więzieniu federalnym w Hamburgu, uznanym przez sąd za spełniające europejskie standardy.

    Zobacz również:

    Statek Fitburg podejrzany o uszkodzenie podmorskich kabli na Bałtyku (zdj. ilustracyjne)
    Świat

    Uszkodzony kabel na Bałtyku. Akcja służb, są nowe informacje

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

      Kuzniecow, 49-letni były wojskowy, konsekwentnie zaprzecza zarzutom, twierdząc, że w czasie ataku przebywał w Ukrainie i nie miał związku z sabotażem.

      Wysadzenie gazociągów Nord Stream. Co się wydarzyło na Bałtyku?

      Do zniszczenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku na dnie Morza Bałtyckiego.

      Według niemieckiej prokuratury Serhij K. wypłynął jachtem wraz z kilkoma innymi osobami z portu w Rostocku. Łódź mieli wynająć od niemieckiej firmy, posługując się fałszywymi dokumentami tożsamości i korzystając z pomocy pośredników.

      Śledczy podejrzewają, że nurkowie przymocowali do nitek rurociągów co najmniej cztery ładunki wybuchowe, a po akcji zostali odebrani przez kierowcę i przewiezieni do Ukrainy.

      Źródło: Suspilne News

      Zobacz również:

      Premier Finlandii zabrał głos po incydencie z podmorskim kablem
      Świat

      Uszkodzony kabel na Bałtyku, akcja służb. Na jaw wychodzą nowe fakty

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła
      Umowa UE z krajami Mercosur. Pawlak w ''Prezydentach i premierach'': Są ryzyka, ale też szanse na dofinansowanie rolnictwaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze