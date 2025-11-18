W skrócie Organizatorzy szczytu NATO w Hadze musieli zmierzyć się z licznymi problemami logistycznymi, takimi jak spóźnienie Donalda Trumpa czy zbyt małe samochody dla delegacji.

Film dokumentalny holenderskiego MSZ pokazuje także kulisy rozwiązywania kryzysowych sytuacji, w tym niedziałającego progu drzwi czy braku posiłków dla ochroniarzy.

Mimo napięć i trudności szczyt NATO oceniono jako udany.

Film "Achter de schermen: NAVO-top 2025" ("Za kulisami: szczyt NATO 2025"), zrealizowany na zlecenie holenderskiego MSZ, ujawnia liczne problemy, z którymi organizatorzy czerwcowego spotkania szefów państw i rządów NATO w Hadze musieli zmierzyć się do ostatniej chwili. Według relacji mediów, w tym dzienników "Trouw" i "AD" oraz prywatnego nadawcy RTL Nieuws, nie brakowało sytuacji kryzysowych - od spóźnień delegacji po techniczne i logistyczne potknięcia.

Największym wyzwaniem okazało się opóźnienie przyjazdu prezydenta USA Donalda Trumpa, głównego gościa szczytu. Jego późny wylot z Waszyngtonu wymusił przesunięcie oficjalnych kolacji ministrów obrony i spraw zagranicznych, co doprowadziło kuchnię do granic możliwości. Trump spóźnił się również następnego dnia, pojawiając się jako ostatni na wspólnej fotografii przywódców.

Problemy z transportem i progiem w drzwiach

Dokument pokazuje też, że tuż przed rozpoczęciem obrad konieczne było awaryjne przykręcenie poluzowanego progu w drzwiach, aby uniknąć spektakularnej wpadki. Ochrona musiała natomiast powstrzymywać własnych funkcjonariuszy przed zjadaniem posiłków przygotowanych dla dziennikarzy.

Sporo uwagi poświęcono też logistyce transportu. Organizatorzy musieli zapewnić łącznie około 400 pojazdów - po trzy limuzyny i trzy minibusy dla każdej delegacji.

Podczas testów okazało się, że część aut zaproponowanych przez dostawcę, była zbyt ciasna, by pomieścić delegacje o standardowej obsadzie. Urzędnicy dosłownie wciskali się do pojazdów, by ocenić ich funkcjonalność, co wymusiło zmianę części floty.

Dodatkowo wolontariusze musieli zdawać "prawo jazdy" na prowadzenie wózków golfowych użytych do transportowania uczestników szczytu spod wejścia na właściwy teren wydarzenia.

Szczyt NATO w Hadze udany, mimo problemów organizacyjnych

Przygotowania do szczytu trwały wiele miesięcy. Z powodu braku przestrzeni World Forum w Hadze niemal podwojono, a dobudowę poprowadzono wokół zdrowych - jak początkowo sądzono - drzew. Ostatecznie dwie chore wiązy trzeba było na krótko przed budową wyciąć. Dodatkowym problemem była troska NATO o bezpieczeństwo: rośliny dekoracyjne mogły służyć do ukrycia podsłuchów, a ekrany informacyjne dla delegacji okazały się zaprojektowane pod wzrost "wysokich Holendrów".

Mimo napięć organizatorzy oceniają szczyt jako udany. Film miał premierę 17 listopada w Hadze w World Forum. Dokument zostanie wyemitowany w telewizji 28 listopada przez publicznego i regionalnego nadawcę Omroep West.

