W skrócie Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość do spotkania z Władimirem Putinem podczas szczytu G20 w Miami w grudniu.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że istotne będą rezultaty rozmów z Rosją, a nie tylko same słowa.

Przedstawiciele rosyjskich resortów mają wziąć udział w zaplanowanym na wrzesień spotkaniu ministrów energii państw G20 w Houston.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Deutsche Welle zadeklarował, że jest gotów spotkać się z Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami.

- Oczywiście. Musimy przyjechać. Musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzje - odparł Zełenski w odpowiedzi na pytanie dziennikarza, czy uda się do Miami, jeśli Putin również weźmie udział w wydarzeniu.

Zełenski: Jestem gotowy na spotkanie z Putinem podczas szczytu G20 w Miami

Ukraiński prezydent dodał, że najważniejsze są rezultaty rozmów. - Tu nie chodzi o słowa. To, co mu powiem albo co on chce mi powiedzieć, nie ma znaczenia. Liczą się rezultaty, i tyle - podkreślił.

Jednocześnie prezydent Ukrainy ocenił w rozmowie z Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji.

Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę.

Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na spotkaniu w Miami. Rosyjski przywódca nie brał osobiście udziału w szczycie G20 od 2019 roku.

Rosjanie przybędą na spotkanie ministrów G20 w Houston. Komunikat z Moskwy

W sierpniu minister finansów Rosji Anton Siłuanow uczestniczył na zaproszenie USA w spotkaniu ministrów G20 w Asheville w Karolinie Północnej, co wzbudziło niechęć europejskich delegacji. Minister skarbu (finansów) USA Scott Bessent tłumaczył obecność Siłuanowa koniecznością podtrzymywania dialogu z Rosją w celu zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

Wcześniej w sobotę specjalny przedstawiciel MSZ w Moskwie ds. G20 Marat Bierdijew poinformował na Telegramie, że przedstawiciele resortów energetyki, spraw zagranicznych oraz zasobów naturalnych Rosji wezmą udział w zaplanowanym na 14-16 września spotkaniu ministrów energii państw G20 w Houston.



