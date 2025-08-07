Ukraina Rosja
Spotkanie Trumpa z Putinem i Zełenskim realne? USA stawiają warunek

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Spotkanie trzech przywódców - prezydenta USA Donalda Trumpa, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta Rosji Władimira Putina - może się odbyć, jeśli "uda się zbliżyć stanowiska Rosjan i Ukraińców" - przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Jednocześnie zdradził szczegóły wizyty wysłannika USA w Moskwie. - Mamy konkretne przykłady tego, co chce Rosja, by zakończyć wojnę - powiedział.

Spotkanie Trump - Zełenski - Putin możliwe pod jednym warunkiem
Spotkanie Trump - Zełenski - Putin możliwe pod jednym warunkiemSTR / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Andreas Solaro / Mikhail Metzel / APAFP

W skrócie

  • USA aktywnie pośredniczą w rozmowach między Rosją a Ukrainą, a spotkanie Trumpa, Putina i Zełenskiego jest możliwe, jeśli strony zbliżą swoje stanowiska.
  • Marco Rubio poinformował o szczegółach wizyty wysłannika USA w Moskwie i ujawnił, że są już znane przykłady rosyjskich warunków zakończenia wojny.
  • Decyzje o dalszych sankcjach wobec Rosji mają zapaść w najbliższych godzinach, jednocześnie Trump zapowiedział nowe sankcje i wyższe taryfy na towary z Indii oraz nie wyklucza ceł na Chiny.
- To był dobry dzień, ale pozostaje dużo pracy do wykonania - podkreślił w środę sekretarz stanu w telewizji Fox Business, odnosząc się do wizyty w Moskwie prezydenckiego wysłannika Steve'a Witkoffa.

Rubio zaznaczył, że dokładne daty możliwego zawieszenia broni między Ukrainą i Rosją nie były omawiane. - Myślę jednak, że mamy teraz lepsze pojęcie dotyczące warunków, na których Rosja byłaby gotowa do zakończenia wojny. Teraz musimy porównać to z tym, co głównie Ukraińcy, ale też europejscy sojusznicy, są gotowi zaakceptować - podkreślił.

- Po raz pierwszy za czasów tej administracji mamy konkretne przykłady tego, co chce Rosja, by zakończyć wojnę - dodał. Podkreślił, że główne elementy dotyczące zakończenia wojny będą dotyczyły terytorium. Rubio zaznaczył, że zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy będą musieli iść na pewne ustępstwa.

Wojna w Ukrainie. Trump: Jest szansa na spotkanie z Putinem

Szef dyplomacji USA podkreślił, że jeśli uda się zbliżyć stanowiska Rosji i Ukrainy, może dojść do spotkania Trumpa z Zełenskim i Putinem. Poinformował, że w ciągu najbliższych kilku dni Trump może porozmawiać z Putinem, ale na razie taki telefon nie jest zaplanowany.

Wcześniej media podały, że w przyszłym tygodniu może dojść do spotkania Trump- Putin. Następnie przywódca USA miałby spotkać się z Putinem i Zełenskim. Rubio powiedział Fox Business, że nie wiadomo, czy do spotkania dojdzie w przyszłym tygodniu, ponieważ będzie to zależeć od postępu dotyczącego zbliżenia stanowisk obu stron. Sam Trump oświadczył w środę, że jest szansa na spotkanie z Putinem.

    Takie spotkanie twarzą w twarz byłoby pierwszym spotkaniem urzędujących prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji od czasu spotkania Joe Bidena z Putinem w Genewie w czerwcu 2021 roku, około osiem miesięcy przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

    Z kolei Putin i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie spotkali się od grudnia 2019 roku.

    Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że "Rosjanie wyrazili chęć spotkania się z prezydentem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkanie zarówno z prezydentem Putinem, jak i prezydentem Zełenskim".

    Ukraina-Rosja. Decyzja w sprawie amerykańskich sankcji wobec Rosji kwestią godzin

    Rubio zapowiedział też w rozmowie z Fox Business, że decyzja w sprawie sankcji wobec Rosji zapadnie w ciągu najbliższych 24-36 godzin.

    Jednocześnie Trump zapowiedział w środę nałożenie tzw. sankcji wtórnych na kolejne kraje kupujące ropę pochodzącą z Rosji. Wcześniej zwiększył taryfy na towary z Indii do poziomu 50 proc. Nie wykluczył nałożenia ceł na Chiny.

    Źródło: Reuters

