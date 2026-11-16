W skrócie W czwartek w Shenzhen odbędzie się pierwsze w historii trójstronne spotkanie przywódców Chin, Rosji i USA: Xi Jinpinga, Władimira Putina oraz Donalda Trumpa.

Według rzeczniczki Białego Domu tematem rozmów ma być redukcja broni jądrowej na świecie, a Trump zamierza poruszyć również kwestię wojny w Iranie. Nie zamierza jednak mówić o wojnie w Ukrainie.

Japońskie media sugerują, że największym beneficjentem wydarzenia może być Xi Jinping/

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Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych potwierdziło, że w czwartek w Shenzhen na południu Chin odbędzie się bezprecedensowe, trójstronne spotkanie przywódców Chin, Rosji i Stanów Zjednoczonych: Xi Jinpinga, Władimira Putina oraz Donalda Trumpa.

Do rozmów dojdzie w kuluarach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku APEC.

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"19 listopada przywódca Chin Xi Jinping spotka się w Shenzhen z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w ramach trójstronnego szczytu przywódców" - poinformował chiński resort dyplomacji w lakonicznym komunikacie, w którym nie podano żadnych szczegółów.

W ubiegłym tygodniu o planowanym spotkaniu liderów Chin, Rosji i USA podczas dwudniowego szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) informował zarówno Biały Dom, jak i Kreml.

Będzie to pierwsza okazja, kiedy przywódcy trzech czołowych światowych mocarstw nuklearnych i geopolitycznych spotkają się w formacie trójstronnym.

Według Białego Domu Trump wcześniej spotka się z samym przewodniczącym Xi, choć strona chińska dotychczas nie potwierdziła tej informacji. Biały Dom podał, że nie zaplanowano dwustronnego spotkania Trumpa z Putinem.

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Rzeczniczka Białego Domu Olivia Wales przekazała w piątek, że wśród tematów rozmowy przywódców ma być "redukcja broni jądrowej na świecie, a ich rozprzestrzenianie prezydent uważa za bardzo niebezpieczne".

Przedstawiciele administracji Trumpa określili z kolei to wydarzenie jako "punkt wyjścia". Zwrócili uwagę, że chiński arsenał rośnie najszybciej na świecie, i ocenili, że Pekin powinien podjąć taką rozmowę. W kwestii rozbrojenia jądrowego Chiny od dawna nalegają, aby Stany Zjednoczone i Rosja zredukowały swoje arsenały jądrowe, zanim zgodzą się zrobić to samo.

Jak powiedzieli przedstawiciele Białego Domu wysokiej rangi, Trump zamierza podczas spotkania poruszyć temat wojny w Iranie, lecz nie zamierza omawiać wojny w Ukrainie, uważając to za "niestosowne" w obliczu tego, że Chiny nie biorą udziału w negocjacjach w tej sprawie.

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Komentatorzy zwracają uwagę, że nie oczekuje się po tym spotkaniu przełomu ani podpisania żadnych porozumień.

Japoński portal Nikkei Asia uważa, że Xi może być największym beneficjentem tego wydarzenia.

Zdaniem portalu chiński przywódca chce utrzymać dobre i stabilne relacje z Trumpem przed przyszłorocznym zjazdem partii komunistycznej, na którym będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Samo wspólne zdjęcie, na którym Xi jako gospodarz stoi między Trumpem i Putinem, mogłoby stworzyć wrażenie, że świat obraca się wokół chińskiego przywódcy.



