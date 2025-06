- Odpowiedź brzmi: tak. Będziemy o tym rozmawiać, ale jeśli chcieliby ich tam mieć, to tak - powiedział lider ruchu MAGA , podkreślając, że liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech jest znaczna.

- Mamy ich tam wielu, około 45 tys. To dużo żołnierzy. To dobry rozwój gospodarczy. Są to wysoko opłacani żołnierze i wydają dużo pieniędzy w Niemczech. Relacje z Niemcami są bardzo ważne - zaznaczył republikanin.