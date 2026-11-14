W skrócie Donald Trump spotka się z Władimirem Putinem oraz Xi Jinpingiem podczas szczytu APEC w Shenzhen, gdzie głównym tematem rozmów ma być kwestia redukcji arsenałów jądrowych.

Biały Dom zapowiedział, że podczas rozmów w Chinach nie będzie omawiana wojna w Ukrainie, uznając to za niestosowne w obliczu nieobecności Pekinu w negocjacjach pokojowych.

W podróży do Chin prezydentowi USA będzie towarzyszył Elon Musk, jednak nie weźmie on udziału w spotkaniu trójstronnym ani w oficjalnych rozmowach dwustronnych z przywódcą Chin.

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Prezydent USA Donald Trump weźmie udział w czwartek w spotkaniu trójstronnym z przywódcami Rosji i Chin, Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem podczas wizyty w chińskim Shenzhen - podał Biały Dom.

Jak powiedziała podczas telekonferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Olivia Wales, do spotkania Trumpa z Putinem i Xi dojdzie na koniec wizyty prezydenta USA w Shenzhen na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Wcześniej Trump spotka się też osobno z samym Xi.

- Prezydent jasno dał do zrozumienia, że będzie rozmawiał między innymi o redukcji broni jądrowej na świecie, której rozprzestrzenianie uważa za bardzo niebezpieczne - powiedziała Wales.

Spotkanie USA-Rosja-Chiny. Temat wojny w Ukrainie poza agendą

Jak powiedzieli wysocy rangą przedstawiciele Białego Domu, Trump zamierza podczas spotkania poruszyć temat wojny w Iranie, lecz nie zamierza omawiać wojny w Ukrainie, uważając to za "niestosowne" w obliczu tego, że Chiny nie biorą udziału w negocjacjach w tej sprawie.

Urzędnicy podkreślili, że nie należy spodziewać się zawarcia żadnych porozumień między przywódcami. Będzie to pierwsze takie spotkanie i jednocześnie pierwsze, podczas którego przywódca Chin ma poruszyć kwestię ograniczeń zbrojeń nuklearnych. Dotąd Pekin wykluczał dialog z USA na ten temat.

Spotkanie odbędzie się na zakończenie czterodniowej podróży Trumpa do Filipin i Chin na szczyty Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i APEC. Trump opuści Biały Dom we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek i w Manili wyląduje we wtorek wieczorem czasu lokalnego.

Prezydent weźmie udział w spotkaniu przywódców Quadu (USA, Australii, Japonii i Indii), podpisze umowę handlową z Tajlandią, uczestniczyć będzie w specjalnym szczycie USA-ASEAN i będzie gościem honorowym kolacji z liderami ASEAN oraz innych państw regionu.

W środę rano czeka go oficjalna ceremonia powitalna w pałacu prezydenckim w ramach wizyty państwowej, rozmowy dwustronne z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr. i lunch. Wizytę mają zwieńczyć umowy handlowe i inwestycje strategiczne m.in. w lotnictwie, obronności, energetyce i technologiach.

Po południu w środę Trump poleci do Shenzhen, gdzie weźmie udział w kolacji przywódców APEC i w spotkaniu wielostronnym liderów forum. W czwartek po południu odbędzie rozmowę dwustronną z Xi i roboczy lunch. Będzie to już trzecie spotkanie dwustronne przywódców mocarstw w tym roku.

Bez osobnego spotkania Trump-Putin. W delegacji z prezydentem tylko Elon Musk

Przedstawiciel administracji Trumpa określił spotkania trójstronne jako "punkt wyjścia" i pierwszą rozmowę na szczeblu przywódców o redukcji arsenałów trzech państw. Zwrócił uwagę, że chiński arsenał rośnie najszybciej na świecie i ocenił, że Pekin powinien podjąć taką rozmowę.

Biały Dom podał, że nie zaplanowano dwustronnego spotkania Trumpa z Putinem, ani nie ma w planach spotkania z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem.

Urzędnicy poinformowali, że podczas wizyty w Chinach prezydentowi będzie towarzyszył Elon Musk, lecz poza nim nie przewiduje się delegacji biznesowej. Amerykańscy biznesmeni będą jednak uczestniczyli w szczycie biznesowym APEC. Oficjele zaznaczyli, że Musk nie będzie uczestniczył w spotkaniu trójstronnym ani w rozmowie z Xi.

Spotkanie Trump-Xi. Biały Dom o tematach rozmów

Rozmowa z Xi ma być "przeglądem wdrażania" dotychczasowych ustaleń handlowych. Przedstawiciel administracji powiedział, że USA otrzymują z Chin metale ziem rzadkich i produkty pochodne w tempie niższym od oczekiwanego, dlatego podczas wizyty Xi w Waszyngtonie rozejm w wojnie handlowej między mocarstwami przedłużono nie o sześć, lecz o dwa miesiące.

Spodziewa się, że Trump poruszy tę kwestię z Xi. Nie należy natomiast oczekiwać ogłoszeń dotyczących zmian ceł.

Pytany o sytuację wokół koncernu Nvidia, urzędnik ocenił, że nie powinna ona wpływać na przebieg podróży, a USA nie negocjują z Chinami amerykańskich kontroli eksportu, będących kwestią bezpieczeństwa narodowego.

Zaznaczył też, że USA mają zamiar zamknięcia luk w obecnych przepisach, które były wykorzystywane do przemytu zaawansowanych chipów AI do Chin. Urzędnik ocenił, że nie powinno to sprowokować chińskiego odwetu, bo - jak zauważył - Chiny same oficjalnie ograniczają import amerykańskich układów.



