Xi Jinping, Donald Trump i ich żony przywitali się na czerwonym dywanie przy południowym portyku Białego Domu. To początek zaplanowanej na półtorej godziny rozbudowanej ceremonii, obejmującej m.in. przemówienia przywódców wymianę prezentów i inspekcję wojsk.

Następnie Trump i Xi odbędą rozmowę w cztery oczy, a później w towarzystwie rozszerzonych delegacji.

Do powitania doszło z lekkim opóźnieniem, a podczas oczekiwania doszło do przepychanek chińskich dziennikarzy, którzy nie stosowali się do poleceń funkcjonariuszy Secret Service.

W trakcie oficjalnego powitania głos zabrał Donald Trump, który ujawnił, że z prezydentem Xi "nawiązali przyjaźń". - Naprawdę wielką przyjaźń, opartą na wzajemnym szacunku i żywotnych interesach naszego narodu - mówił.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że będzie rozmawiał z Xi na temat "bardziej zbilansowanych" relacji handlowych i "superinteligencji", jak Trump nazywa obecnie sztuczną inteligencję.

- Decyzje, które podejmiemy w tych obszarach, mogą promować pokój i dobrobyt przez dekady i dekady - zauważył polityk.

Donald Trump przypomniał też o współpracy Chin i USA podczas II wojny światowej i zapowiedział, że pokaże chińskiemu przywódcy dokumenty oraz artefakty związane ze wspólną historią obu państw. Prezydent USA zaznaczył przy tym, że Xi jest pierwszym przywódcą Chin, który został przyjęty w Stanach Zjednoczonych w ramach dwóch wizyt o randze państwowej.

Xi Jinping stwierdził z kolei, że USA i Chiny powinny "wzmocnić komunikację". Jak dodał, obie strony ponoszą wspólną odpowiedzialność za wspieranie rozwoju człowieka. - Chiny i Stany Zjednoczone, jako dwa główne kraje, ponoszą historyczną odpowiedzialność za wspieranie rozwoju i postępu ludzkości - mówił.

Odnosząc się do kwestii sztucznej inteligencji przywódca Chin wskazał, że Waszyngton i Pekin mają obowiązek "rozwijać i zarządzać sztuczną inteligencją dla dobra świata".

- Mamy zarówno możliwości, jak i obowiązek rozwijania i zarządzania sztuczną inteligencją w sposób korzystny dla środowiska, a także zadbania o to, aby jej rozwój zawsze znajdował się pod kontrolą człowieka - podkreślił.

Xi zaznaczył jednocześnie, że oba kraje powinny unikać konfliktów i konfrontacji. - Nasze armie powinny utrzymywać regularny dialog i udoskonalać mechanizmy komunikacji i zapobiegania kryzysom - ocenił.

Chiński przywódca ogłosił również, że para pand - tradycyjny symbol dyplomacji Pekinu - za kilka dni uda się do jednego z amerykańskich zoo. - Za kilka dni dwie pandy, Ping Ping i Fu Shuang, przybędą do swojego nowego domu w zoo w Atlancie i spotkają się z narodem amerykańskim - powiedział.

Agencja AFP wskazała, że - mimo ciepłego przywitania - wizyta Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych nie przyniesie przełomu w relacjach między krajami.

"Wyjazd ten będzie raczej miał charakter uroczysty i reprezentacyjny, ponieważ dwie największe gospodarki świata starają się opanować wzajemną rywalizację" - podała agencja.

Trump rozpoczął wizytę, osobiście witając Xi na lotnisku w środę. AFP podkreśliła, że po raz pierwszy od ponad sześciu dekad prezydent USA osobiście powitał zagraniczną głowę państwa w bazie Joint Base Andrews pod Waszyngtonem.

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent ogłosił z kolei w środę dwumiesięczne przedłużenie rozejmu handlowego, który miał wygasnąć w listopadzie. Obie strony chcą uniknąć ponownego wybuchu wojny handlowej, wywołanej przez globalne cła wprowadzone przez prezydenta USA w ubiegłym roku.

Wkrótce więcej informacji.