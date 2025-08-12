Spotkanie Trump-Putin. Biały Dom ujawnia dokładną lokalizację

W skrócie Donald Trump i Władimir Putin spotkają się w piątek na Alasce w mieście Anchorage - potwierdziła we wtorek rzeczniczka Białego Domu.

Spotkanie odbędzie się w formule jeden na jeden.

Przywódcy europejscy oraz Wołodymyr Zełenski podkreślają, że decyzje dotyczące Ukrainy nie mogą być podejmowane bez jej udziału.

W piątek, 15 sierpnia, przywódcy USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, mają spotkać się w amerykańskim stanie Alaska. Dokładnie w mieście Anchorage - potwierdziła we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Spotkanie Trump-Putin. Podano szczegóły

- W piątek rano prezydent Trump uda się w podróż do Anchorage na Alasce, gdzie odbędzie dwustronne spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Brutalna wojna między Rosją a Ukrainą wybuchła pod niekompetentnym przywództwem Joe Bidena, ale prezydent Trump jest zdeterminowany, by położyć kres tej wojnie i powstrzymać zabijanie - ogłosiła Karoline Leavitt na briefingu prasowym.

Donald Trump weźmie udział w środowej wideokonferencji przywódców europejskich i prezydenta Ukrainy na temat spotkania.

Wojna w Ukrainie. Spotkanie Trump-Putin na Alasce

Politycy z wielu państw zachodnich i eksperci alarmują, że rezultatem rozmowy Trump-Putin mogą być decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy na rzecz Rosji.

Liderzy sześciu krajów Europy, w tym premier Polski Donald Tusk, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wydali w sobotę wspólne oświadczenie w sprawie Ukrainy. Podkreślili w nim, że "pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą".

Dokument, w którym podkreślono, że "drogi do pokoju w Ukrainie nie można ustalać bez udziału Kijowa", podpisali też szefowie rządów: Włoch - Giorgia Meloni, Niemiec - Friedrich Merz i Wielkiej Brytanii - Keir Starmer oraz prezydenci Finlandii - Alexander Stubb i Francji - Emmanuel Macron.

Wojna w Ukrainie. Zelenski o spotkaniu Trump-Putin

Na zapowiedzi dotyczące spotkania reagował także Wołodymyr Zełenski.

- Jeśli chodzi o negocjacje, to w każdym razie są one ważne na szczeblu przywódców. Ale nie można rozmawiać o Ukrainie bez Ukrainy i nikt tego nie zaakceptuje. Dlatego rozmowa prezydenta Stanów Zjednoczonych i Putina może być oczywiście ważna dla ich dwustronnych stosunków, ale nie mogą oni podjąć żadnych decyzji dotyczących Ukrainy bez naszego udziału - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy.

