Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Spotkanie Trump-Putin. Biały Dom ujawnia dokładną lokalizację

Anna Nicz

Anna Nicz

Piątkowe spotkanie Trump-Putin odbędzie się w Anchorage na Alasce w formacie jeden na jeden - przekazał Biały Dom. Wcześniej przekazano jedynie, że przywódcy spotkają się w amerykańskim stanie.

Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem odbędzie się na Alasce
Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem odbędzie się na AlascePresidential Office of Ukraine / ddp images Agencja FORUM

W skrócie

  • Donald Trump i Władimir Putin spotkają się w piątek na Alasce w mieście Anchorage - potwierdziła we wtorek rzeczniczka Białego Domu.
  • Spotkanie odbędzie się w formule jeden na jeden.
  • Przywódcy europejscy oraz Wołodymyr Zełenski podkreślają, że decyzje dotyczące Ukrainy nie mogą być podejmowane bez jej udziału.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W piątek, 15 sierpnia, przywódcy USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, mają spotkać się w amerykańskim stanie Alaska. Dokładnie w mieście Anchorage - potwierdziła we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Spotkanie odbędzie się w formule jeden na jeden.

Spotkanie Trump-Putin. Podano szczegóły

- W piątek rano prezydent Trump uda się w podróż do Anchorage na Alasce, gdzie odbędzie dwustronne spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Brutalna wojna między Rosją a Ukrainą wybuchła pod niekompetentnym przywództwem Joe Bidena, ale prezydent Trump jest zdeterminowany, by położyć kres tej wojnie i powstrzymać zabijanie - ogłosiła Karoline Leavitt na briefingu prasowym.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski zabrał głos w sprawie spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem
Ukraina - Rosja

Zełenski grzmi ws. spotkania na Alasce. "Nie mogą podjąć żadnej decyzji"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Donald Trump weźmie udział w środowej wideokonferencji przywódców europejskich i prezydenta Ukrainy na temat spotkania.

    Wojna w Ukrainie. Spotkanie Trump-Putin na Alasce

    Politycy z wielu państw zachodnich i eksperci alarmują, że rezultatem rozmowy Trump-Putin mogą być decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy na rzecz Rosji.

    Liderzy sześciu krajów Europy, w tym premier Polski Donald Tusk, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wydali w sobotę wspólne oświadczenie w sprawie Ukrainy. Podkreślili w nim, że "pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą".

    Zobacz również:

    Premier Tusk o spotkaniu Trump - Putin ws. Ukrainy
    Ukraina - Rosja

    "Aby Rosja miała świadomość". Tusk stanowczo o Ukrainie

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek

      Dokument, w którym podkreślono, że "drogi do pokoju w Ukrainie nie można ustalać bez udziału Kijowa", podpisali też szefowie rządów: Włoch - Giorgia Meloni, Niemiec - Friedrich Merz i Wielkiej Brytanii - Keir Starmer oraz prezydenci Finlandii - Alexander Stubb i Francji - Emmanuel Macron.

      Wojna w Ukrainie. Zelenski o spotkaniu Trump-Putin

      Na zapowiedzi dotyczące spotkania reagował także Wołodymyr Zełenski.

      - Jeśli chodzi o negocjacje, to w każdym razie są one ważne na szczeblu przywódców. Ale nie można rozmawiać o Ukrainie bez Ukrainy i nikt tego nie zaakceptuje. Dlatego rozmowa prezydenta Stanów Zjednoczonych i Putina może być oczywiście ważna dla ich dwustronnych stosunków, ale nie mogą oni podjąć żadnych decyzji dotyczących Ukrainy bez naszego udziału - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy.

      Zobacz również:

      Putin skutecznie rozgrywa Trumpa?
      Świat

      "Dobry tydzień dla Putina". Rosyjski prezydent skutecznie rozgrywa Trumpa?

      Paweł Sekmistrz
      Paweł Sekmistrz
      KPO dla kultury. Gosek-Popiołek: Takie programy są potrzebnePolsat NewsPolsat News

      Najnowsze