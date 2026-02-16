W skrócie Viktor Orban stwierdził, że Donald Trump zrobił najwięcej spośród światowych polityków na rzecz pokoju w Ukrainie.

Orban zadeklarował gotowość zorganizowania na Węgrzech spotkania przywódców w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio potwierdził głębokie zaangażowanie Donalda Trumpa w sukces Viktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się w poniedziałek z węgierskim premierem Viktorem Orbanem. Podczas zorganizowanej w Budapeszcie konferencji prasowej, szef węgierskiego rządu uznał za kluczową rolę Donalda Trumpa w dążeniach do pokoju w wojnie Rosji z Ukrainą.

Deklaracja Orbana. Chce organizować spotkanie ws. pokoju

- Prezydent USA Donald Trump zrobił najwięcej spośród światowych polityków na rzecz pokoju w Ukrainie - ocenił przywódca Węgier.

Dodał też, że gdyby to Trump był amerykańskim prezydentem w 2022 roku - gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja - do konfliktu zbrojnego nigdy by nie doszło.

- Jesteśmy gotowi zorganizować na Węgrzech spotkanie przywódców w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie - zadeklarował Orban. Podczas spotkania z mediami premier Węgier mówił też o "złotym wieku stosunków węgiersko-amerykańskich".

- Nie pamiętam, kiedy relacje pomiędzy naszymi narodami były tak bliskie i przyjazne. Nigdy w historii nie osiągnęliśmy takiego poziomu - stwierdził.

"Jest głęboko zaangażowany". Rubio o wsparciu od Trumpa

Pozytywne słowa na temat węgierskiego przywódcy powiedział Rubio, który mówił wprost o tym, że szef Fideszu może liczyć na wsparcie Trumpa.

- Prezydent USA Donald Trump jest głęboko zaangażowany w sukces premiera Viktora Orbana - podkreślił sekretarz stanu USA.

12 kwietnia na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Prezydent Trump wcześniej udzielił w nich wsparcia Orbanowi, nazywając go "wspaniałym liderem", "prawdziwym przyjacielem" i "zwycięzcą". Rządzący Węgrami od 2010 roku polityk ma realne szansę na utratę władzy - jego najgroźniejszym przeciwnikiem jest Peter Magyar.

- Stany Zjednoczone chcą, by Węgry się rozwijały, ponieważ leży to w amerykańskim interesie narodowym, zwłaszcza tak długo, jak długo przywódcą tego kraju jest Viktor Orban - zaznaczył szef amerykańskiej dyplomacji, zwracając uwagę na wpływ osobistych relacji Orbana i Trumpa na stosunki dwustronne Węgier z USA.

Sobkowiak-Czarnecka w "Gościu Wydarzeń" o programie SAFE Polsat News