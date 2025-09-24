Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Spotkanie na szczycie. Rubio rozmawia z Ławrowem

Wojciech Barański

Wojciech Barański

Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. Jak donoszą zagraniczne media, rozmowę przeprowadzono za zamkniętymi drzwiami w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do spotkania polityków doszło dzień po zaskakującym wpisie Donalda Trumpa, który stwierdził, że Ukraina jest w stanie odzyskać wszystkie okupowane przez Rosję ziemie.

Rubio spotkał się z współpracownikiem Putina. Rosjanin dostał zadanie
Rubio spotkał się z współpracownikiem Putina. Rosjanin dostał zadanieMaria Zakharova/Telegrammateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się z Siergiejem Ławrowem podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
  • Siergiej Ławrow dostał zadanie, aby przedstawić w czasie spotkania rosyjskie stanowisko wobec wojny w Ukrainie.
  • Wcześniej Donald Trump zasugerował, że Ukraina z pomocą NATO i UE może odzyskać wszystkie zagarnięte przez Rosję tereny.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Agencja Reutera podała, powołując się na prokremlowską agencję RIA, że w środę doszło do spotkania sekretarza stanu USA Marco Rubio z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. Jak poinformowano, rozmowę przeprowadzono za zamkniętymi drzwiami na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Rubio spotkał się z Ławrowem. Rozmowa w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow - według prokremlowskich mediów - przekazał, że zadaniem Ławrowa w trakcie spotkania będzie przedstawienie stronie amerykańskiej stanowiska Rosji w sprawie wojny w Ukrainie.

Zobacz również:

Przedstawiciel Rosji podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ
Świat

"Rusofobiczna histeria". Przedstawiciel Kremla odpowiedział Polsce

Dawid Kryska
Dawid Kryska

    Rozmowę zorganizowano dzień po zaskakującym wpisie Donalda Trumpa, który stwierdził, że Ukraina przy wsparciu NATO i UE jest w stanie odzyskać wszystkie okupowane przez Rosje ziemię.

    Prokremlowskie media donoszą, że przemówienie Ławrowa w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ zaplanowano na 27 września. Polityk rozmawiał ostatni raz z Marco Rubio na marginesie forum Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, które przeprowadzono w lipcu w Malezji.

    Donald Trump zaskakuje w sprawie Ukrainy. "Będzie w stanie odzyskać swój kraj"

    "Po zapoznaniu się i pełnym zrozumieniu sytuacji militarnej i gospodarczej Ukrainy/Rosji oraz po dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakie powoduje ona dla Rosji, uważam, że Ukraina, przy wsparciu UE, jest w stanie walczyć i odzyskać wszystkie zajęte przez Rosję ziemie" - napisał we wtorek Donald Trump na platformie Truth Social.

    Zobacz również:

    Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
    Ukraina - Rosja

    "Teraz już wie, co się dzieje". Zełenski reaguje na słowa Trumpa

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki

      "Dzięki czasowi, cierpliwości i wsparciu finansowemu Europy, a w szczególności NATO, przywrócenie pierwotnych granic, od których rozpoczęła się ta wojna, jest jak najbardziej realne" - kontynuował.

      Jak dodał amerykański przywódca, "Rosja od trzech i pół roku toczy bezcelową wojnę, której wygranie powinno zająć prawdziwej potędze militarnej mniej niż tydzień".

      "Kiedy mieszkańcy Moskwy i wszystkich wielkich miast, miasteczek i dzielnic w całej Rosji dowiedzą się, co naprawdę dzieje się w tej wojnie, że prawie niemożliwe jest dla nich zdobycie benzyny w długich kolejkach (...) gdzie większość pieniędzy wydaje się na walkę z Ukrainą, która ma wielkiego ducha i staje się coraz lepsza, Ukraina będzie w stanie odzyskać swój kraj w pierwotnej formie" - podkreślił.

      "A kto wie, może nawet pójść dalej. Putin i Rosja mają ogromne kłopoty gospodarcze i nadszedł czas, aby Ukraina podjęła działania" - dodał.

      Zobacz również:

      Wojna w Ukrainie. Marco Rubio ostrzega Rosję, mówi o "cierpliwości" Trumpa
      Świat

      Trump zaskoczył, chwilę potem głos zabrał Rubio. "Tam skończy się wojna"

      Bartosz Kołodziejczyk
      Bartosz Kołodziejczyk
      Propozycja dla Europy od Trumpa wygłoszona na forum ONZ. Sasin w ''Graffiti'': Apelowałbym do Słowacji i Węgier, aby się opamiętaliPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze