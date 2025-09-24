W skrócie Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się z Siergiejem Ławrowem podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Siergiej Ławrow dostał zadanie, aby przedstawić w czasie spotkania rosyjskie stanowisko wobec wojny w Ukrainie.

Wcześniej Donald Trump zasugerował, że Ukraina z pomocą NATO i UE może odzyskać wszystkie zagarnięte przez Rosję tereny.

Agencja Reutera podała, powołując się na prokremlowską agencję RIA, że w środę doszło do spotkania sekretarza stanu USA Marco Rubio z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. Jak poinformowano, rozmowę przeprowadzono za zamkniętymi drzwiami na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Rubio spotkał się z Ławrowem. Rozmowa w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow - według prokremlowskich mediów - przekazał, że zadaniem Ławrowa w trakcie spotkania będzie przedstawienie stronie amerykańskiej stanowiska Rosji w sprawie wojny w Ukrainie.

Rozmowę zorganizowano dzień po zaskakującym wpisie Donalda Trumpa, który stwierdził, że Ukraina przy wsparciu NATO i UE jest w stanie odzyskać wszystkie okupowane przez Rosje ziemię.

Prokremlowskie media donoszą, że przemówienie Ławrowa w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ zaplanowano na 27 września. Polityk rozmawiał ostatni raz z Marco Rubio na marginesie forum Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, które przeprowadzono w lipcu w Malezji.

Donald Trump zaskakuje w sprawie Ukrainy. "Będzie w stanie odzyskać swój kraj"

"Po zapoznaniu się i pełnym zrozumieniu sytuacji militarnej i gospodarczej Ukrainy/Rosji oraz po dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakie powoduje ona dla Rosji, uważam, że Ukraina, przy wsparciu UE, jest w stanie walczyć i odzyskać wszystkie zajęte przez Rosję ziemie" - napisał we wtorek Donald Trump na platformie Truth Social.

"Dzięki czasowi, cierpliwości i wsparciu finansowemu Europy, a w szczególności NATO, przywrócenie pierwotnych granic, od których rozpoczęła się ta wojna, jest jak najbardziej realne" - kontynuował.

Jak dodał amerykański przywódca, "Rosja od trzech i pół roku toczy bezcelową wojnę, której wygranie powinno zająć prawdziwej potędze militarnej mniej niż tydzień".

"Kiedy mieszkańcy Moskwy i wszystkich wielkich miast, miasteczek i dzielnic w całej Rosji dowiedzą się, co naprawdę dzieje się w tej wojnie, że prawie niemożliwe jest dla nich zdobycie benzyny w długich kolejkach (...) gdzie większość pieniędzy wydaje się na walkę z Ukrainą, która ma wielkiego ducha i staje się coraz lepsza, Ukraina będzie w stanie odzyskać swój kraj w pierwotnej formie" - podkreślił.

"A kto wie, może nawet pójść dalej. Putin i Rosja mają ogromne kłopoty gospodarcze i nadszedł czas, aby Ukraina podjęła działania" - dodał.

