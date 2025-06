Kolejne spotkanie Szojgu z Kimem. Korea zwiększa zaangażowanie w Rosji

Spotkanie na szczycie. Kim otrzymał "specjalne instrukcje" od Putina

Korea Północna zwiększa pomoc wojskową dla Rosji, wysyłając do obwodu kurskiego tysiąc saperów oraz pięć tysięcy budowniczych. To efekt kolejnego spotkania Siergieja Szojgu z Kim Dzong Unem. Jak przekazały media, Rosjanin przybył do Pjongjangu "po otrzymaniu specjalnych instrukcji" od Putina. To było drugie spotkanie na tak wysokim szczeblu w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Przywódca Korei Północnej przekazał, że jest to znak silnych więzi między Moskwą a Pjongjangiem.