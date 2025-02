Prezydent Andrzej Duda przyleciał w sobotę ok. godz. 18 polskiego czasu do Waszyngtonu. Jak poinformował Biały Dom, o godz. 19:30 odbędzie spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Interia informowała wcześniej, że tak jak w kwietniu 2024 roku, także teraz prezydentowi Donaldowi Trumpowi mają towarzyszyć Susie Wiles i Vince Haley oraz dodatkowo Mike Waltz, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. Z Andrzejem Dudą będą natomiast obecni szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek oraz szef Biura Polityki Międzynarodowej Wojciech Kolarski i jego zastępca Nikodem Rachoń.