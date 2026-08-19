W skrócie Chińscy badacze analizują zastosowanie rojów dronów do neutralizacji zagrożeń na morzu, wskazując na skuteczność bezzałogowców we współczesnych konfliktach.

W artykule przywołano przykład Ukrainy, która wykorzystała bezzałogowe jednostki nawodne przeciw rosyjskiej flocie, ujawniając słabości dużych statków załogowych.

Proponowany przez autorów system obrony Morza Południowochińskiego obejmuje wielowarstwową ochronę wysp i raf z użyciem różnych typów dronów.

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Dziennik "South China Morning Post" przytoczył artykuł badaczy z Akademii Chińskiej Straży Przybrzeżnej oraz Uniwersytetu Morskiego w Dalianie, opublikowany w lipcu na łamach branżowego czasopisma "Command Control & Simulation".

Celem opracowania jest analiza możliwości neutralizowania potencjalnych zagrożeń z użyciem rojów dronów, które okazały się skuteczne we współczesnych konfliktach.

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Autorzy wprost wskazali na doświadczenia z wojny w Ukrainie jako przykład działań zmieniających oblicze walki na morzu.

"Ukraina zbudowała asymetryczną siłę bojową z użyciem bezzałogowych jednostek nawodnych, takich jak Magura V5, aby atakować rosyjską flotę w sposób niskokosztowy i klastrowy. To wyraźnie obnażyło podatność tradycyjnych dużych statków załogowych na ataki bezzałogowców" - zacytował "SCMP" chińskich badaczy.

Jak zauważył dziennik, twórcy koncepcji zdają sobie sprawę z tego, że tradycyjne metody obrony spornych wysp i raf są niewystarczające. Wąskie korytarze wodne i martwe strefy radarowe ograniczają możliwości wczesnego ostrzegania.

Ze względu na te czynniki proponowany system zakłada stworzenie obrony wielowarstwowej.

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Zewnętrzny pierścień tworzyłyby drony uderzeniowe, środkowy - jednostki odpowiedzialne za walkę w sferze elektronicznej, a wewnętrzny - drony nawodne bliskiego zasięgu, drony kamikadze oraz bezzałogowe pojazdy podwodne (UUV) przeznaczone do bezpośredniej ochrony wysp i raf. Autorzy wezwali do "pogłębienia integracji wojskowo-cywilnej w celu ochrony suwerenności".

Morze Południowochińskie jest od lat uznawane za jeden z najbardziej zapalnych punktów w Azji Południowo-Wschodniej. Chiny roszczą sobie prawo do niemal całego jego obszaru, w tym rejonów, do których pretensje zgłaszają też m.in. Tajwan, Indonezja, Malezja i Filipiny.

Przez akwen ten prowadzi szlak handlowy o wartości ponad trzech mld dolarów rocznie. Obszar Morza Południowochińskiego jest też potencjalnie bogaty w złoża ropy i gazu.



