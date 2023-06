Spór o relokację migrantów. "Szwecja otwiera puszkę Pandory"

Oprac.: Anna Nicz

- Szwecja otwiera puszkę Pandory, a tę sytuację obserwują prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka. Ich celem jest destabilizacja Europy. Propozycja Komisji Europejskiej w tym kształcie jest zachętą dla przemytników migrantów - powiedział nieoficjalnie PAP jeden z unijnych dyplomatów, odnosząc się do dyskusji ws. propozycji KE dot. relokacji migrantów. - Wśród krajów UE zaczynają się pojawiać coraz większe wątpliwości co do projektu - mówi.

Zdjęcie Siedziba Komisji Europejskiej/ zdj. ilustracyjne / EmDee / Wikimedia