W skrócie Chorwacja przekazała państwom unijnym listę warunków, które Czarnogóra musi spełnić przed uzyskaniem poparcia Zagrzebia dla jej akcesji do Unii Europejskiej.

Prezydent Polski Karol Nawrocki zapewnił podczas spotkania z prezydentem Czarnogóry, że Warszawa "wspiera europejskie aspiracje" tego kraju i podzieli się swoim doświadczeniem.

Czarnogóra poczyniła największe postępy spośród kandydatów do Unii Europejskiej, tymczasowo zamykając 21 rozdziałów negocjacji i planując przystąpienie do UE w 2028 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Chorwacja wysłała państwom członkowskim Unii Europejskiej dokument przedstawiający warunki, które Czarnogóra musi spełnić, zanim Zagrzeb poprze jej starania o akcesję do Wspólnoty - podało w środę Radio Wolna Europa, powołując się na źródła dyplomatyczne.

W dokumencie, do którego dotarło RWE, stwierdzono, że kluczowe nierozwiązane kwestie "muszą zostać uregulowane".

Większość postulatów dotyczy następstw wojny z lat 90. XX wieku i mieści się w zakresie rozdziału 23 negocjacji (Wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe).

Czarnogóra stara się o akcesję do UE. Chorwacja przekazała listę żądań

Zagrzeb żąda od Podgoricy m.in. uregulowania kwestii związanych z obozem dla chorwackich jeńców w Morinju niedaleko Kotoru, prowadzonym przez armię jugosłowiańską w czasie wojny w Chorwacji towarzyszącej rozpadowi Jugosławii.

Chorwacja domaga się odszkodowań dla osób przetrzymywanych w obozie, dbania o tablicę upamiętniającą ofiary, czy zmiany nazwy basenu w Kotorze nazwanego imieniem piłkarza wodnego, który - według Zagrzebia - pełnił funkcję strażnika w Morinju.

Kraj chce ponadto wyjaśnienia losu 14 zaginionych w czasie wojny obywateli Chorwacji, ścigania zbrodniarzy wojennych czy uregulowania kwestii praw majątkowych chorwackich rodzin.

Dwa pozostałe żądania dotyczą rozdziału 31 (Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony). Zagrzeb oczekuje zwrotu żaglowego okrętu szkolnego "Jadran", który znajduje się w Czarnogórze od 1991 roku, ale zdaniem Chorwacji należy do niej. Chorwacja domaga się też od Czarnogóry uregulowania sporów granicznych.

Nawrocki spotkał się z prezydentem Czarnogóry. Zapewnił go o wsparciu w sprawie akcesji do UE

Do kwestii akcesji Czarnogóry do UE nawiązał też w środę prezydent Karol Nawrocki. W trakcie wspólnej konferencji prasowej z przebywającym z oficjalną wizytą w Polsce prezydentem Czarnogóry Jakovem Milatoviciem pogratulował on krajowi drogi, jaką przebył od czasu odzyskania niepodległości w 2006 roku do obecnej pozycji "lidera w procesie przyszłej akcesji do UE".

Nawrocki podkreślił przy tym, że Warszawa "zdecydowanie wspiera europejskie aspiracje Czarnogóry" i jest gotowa dzielić się z nią swoim doświadczeniem w tym zakresie.

Polski prezydent ocenił też, że przystąpienie Podgoricy do Unii w 2028 roku jest "ambitnym, ale osiągalnym celem, jeśli zostanie utrzymane to bardzo wysokie, dynamiczne tempo reform" i spełnione będą wszystkie kryteria członkostwa, które Czarnogóra - jak podkreślił Nawrocki - "regularnie wypełnia".

Nawrocki powiedział też, żePolska i Czarnogóra mają "znaczny, ale wciąż jeszcze niewykorzystany potencjał współpracy gospodarczej". Dodał, że rozwój relacji w tym zakresie stanowi wspólny cel obu prezydentów. W odpowiedzi Jakov Milatović podziękował za wsparcie, jakie Warszawa daje jego krajowi na drodze do integracji europejskiej.

Czarnogóra może stać się 28. państwem członkowskim Unii Europejskiej

Przypomnijmy, że Czarnogóra poczyniła największe postępy spośród wszystkich kandydatów w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej. W ramach negocjacji akcesyjnych tymczasowo zamknięto 21 rozdziałów, a kolejne 12 oczekuje na zamknięcie.

Przyjęcie nowego państwa do Unii Europejskiej wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 państw członkowskich na kluczowych etapach procesu. Czarnogóra w maju rozpoczęła prace nad traktatem akcesyjnym. W 2028 roku ma zostać 28. państwem członkowskim Wspólnoty.

Wizyta prezydenta Czarnogóry w Polsce miała na celu wzmocnienie międzynarodowej pozycji kraju i przyspieszenie jego drogi do członkostwa w UE.



