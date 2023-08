Nowy rozdział konfliktu

Ostatnia odsłona trwającego od dziesięcioleci sporu rozpoczęła się w maju 2020 roku. Chińskie wojska przesunęły się wówczas ze swoich dotychczasowych pozycji w kierunku strefy na granicy prowincji Sinciang i indyjskiego Ladakhu, którą zajmowali sąsiedzi. Doprowadziło to do serii potyczek nad rzeką Galwan , w których zginęły dziesiątki mundurowych z obu krajów - pierwsze śmiertelne ofiary tego zatargu od niemal pół wieku.

Patowa sytuacja

W opublikowanej w poniedziałek analizie profesor C. Raja Mohan z Instytutu Studiów Południowoazjatyckich (ISAS) w Singapurze zwraca uwagę, że rząd Modiego toczy z Pekinem twardą grę i wydaje się być skłonny do przedłużania patowej sytuacji. Nic nie wskazuje także na to, by Xi Jinping był gotów na znaczne kompromisy z sąsiadami, co pokazują jego stosunki z Japonią, Filipinami, Wietnamem i Tajwanem.