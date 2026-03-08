W skrócie Zieloni wygrali wybory do parlamentu Badenii-Wirtembergii z wynikiem 31,5 proc., a CDU zdobyło 30,5 proc.

Alternatywa dla Niemiec (AfD) zajęła trzecie miejsce z wynikiem około 18 proc., prawie podwajając rezultat z poprzednich wyborów.

Premierem landu może zostać Cem Oezdemir z Zielonych, przy ewentualnej kontynuacji koalicji Zieloni-CDU.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Niemieccy Zieloni wygrali w niedzielę wybory do parlamentu kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, z niewielką przewagą pokonując chadecką CDU.

Na Partię Zielonych pod przewodnictwem Cem Ozdemira, według sondaży exit poll przeprowadzonych przez stacje telewizyjne ARD i ZDF głos oddało 31,5 proc. wyborców, co dało ugrupowaniu przewagę nad CDU, które zdobyło 30,5 proc. poparcia.

Badenia-Wirtembergia. AfD prawie podwoiła wynik z poprzednich wyborów

Zaktualizowane sondaże exit poll przeprowadzone przez obie stacje wykazały, że skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) prawie podwoiła swój wynik w porównaniu z wyborami w 2021 r., zajmując trzecie miejsce z wynikiem około 18 proc. głosów.

- Podwoiliśmy nasz wynik, możemy być zadowoleni - mówiła w pierwszym komentarzu liderka AfD Alice Weidel. Jednocześnie nie udało się przekroczyć progu 20 proc., co za cel stawiał m.in. kandydat partii na premiera w landzie Markus Frohnmaier.

Jak wskazuje Deutsche Welle, FDP i Lewica nie przekroczyły pięcioprocentowego progu - FDP uzyskała 4,3 do 4,4 proc., a Linke również 4,3 do 4,4 proc. "Historycznie słaby wynik socjaldemokracji w południowo-zachodniej części kraju zszokował również federalną SPD" - wskazuje DW.

Niemcy. Szef Zielonych z szansą na fotel premiera Badenii-Wirtembergii

Jeśli powyższe wyniki potwierdzą się, premierem Badenii-Wirtembergii zostanie reprezentujący Zielonych Cem Oezdemir. Polityk stanie prawdopodobnie na czele koalicji Zieloni-CDU, która rządzi w landzie od 2016 roku. Mający tureckie korzenie 60-letni Oezdemir ma za sobą bogatą polityczną karierę. Był m.in. federalnym ministrem edukacji, europarlamentarzystą i szefem Zielonych.

Jak zwraca uwagę agencja AFP, CDU ma nadzieję, że niewielka przewaga Zielonych zniknie, gdy w ciągu nocy napłyną wyniki.

Do niedawna partia ta notowała znaczną przewagę w sondażach w tym stanie, ale w ostatnich miesiącach ta przewaga zmalała, a najnowszy sondaż przedwyborczy wykazał, że obie partie mają na swoim koncie 28 procent poparcia.

Badenia-Wirtembergii to trzeci co do wielkości kraj związkowy Niemiec zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Land jest ważnym ośrodkiem kluczowego dla Niemiec przemysłu motoryzacyjnego, znajdują się w nim siedziby firm Mercedes-Benz i Porsche.

Zgodnie z sondażami wyborcy w Badenii-Wirtembergii za główny temat uznawali gospodarkę, na drugim miejscu była kwestia klimatu i środowiska.

Źródło: AFP

"Jest tylko na trochę". Były prezydent komentuje kandydaturę Czarnka na premiera Polsat News Polsat News