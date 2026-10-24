Spłonęło Orle Gniazdo w Niemczech. "Może nie być do odratowania"

Anna Nicz

Anna Nicz

Nocny pożar w Berchtesgaden w Bawarii. Obiekt, znany jako Orle Gniazdo, spłonął, a policja zatrzymała jedną osobę podejrzaną w tej sprawie. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

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Widok na kehlsteinhaus oraz kadr z kamery internetowej pokazujący pożar schroniska w bawarii
Pożar na Kehlsteinhaus; po prawej widok z kamery internetowejAFP/123RF.comEast News

W skrócie

  • W piątek wieczorem w historycznym obiekcie Kehlsteinhaus w Bawarii wybuchł pożar.
  • Policja zatrzymała jedną osobę, podejrzaną w związku ze zdarzeniem, jednak przyczyny wybuchu ognia nadal są sprawdzane.
  • W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, wewnątrz obiektu w chwili wybuchu pożaru nie przebywały żadne osoby.
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W piątek wieczorem na Kehlsteinhaus (Orle Gniazdo) na Obersalzbergu w południowych Niemczech wybuchł pożar. Ogień zajął znajdujące się tam schronisko.

Niemcy. Spłonęło Orle Gniazdo

Pierwsi ratownicy przybyli na miejsce około godziny 21:50. Jak podała lokalna policja, w środku nie było nikogo, nie ma także informacji o osobach rannych.

Dostęp do schroniska był utrudniony ze względu na jego położenie. Akcja gaśnicza trwała jeszcze około północy.

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Jak podała lokalna policja, zatrzymano jedną osobę podejrzaną o związek ze sprawą. Służby zaznaczyły jednak, że na tym etapie nie może mówić o przyczynach pożaru.

"W drodze na miejsce zdarzenia funkcjonariusze natknęli się na motocyklistę. Policja powiadomiła straż pożarną, która jechała za nim. Ratownicy zatrzymali mężczyznę, który został aresztowany" - napisano na stronie dziennika "Bild".

Niemcy. Pożar Orlego Gniazda. Ma niechlubną przeszłość

Kehlsteinhaus, tzw. herbaciarny dom, do użytku oddano w 1938 roku. W czasach nazistowskich należał on do zamkniętego kompleksu mieszkalno-rządowego. Przywódcom Rzeszy służył m.in. do wypoczynku i prywatnych uroczystości. Adolf Hitler odwiedził herbaciany dom kilka razy. Przyjmował tam zagranicznych gości.

W skale wybudowano windę, która umożliwiała dostęp do budynku na ostatnich 125 metrach.

Znajdujący się na wysokości 1834 m n.p.m. obiekt od 1952 roku działa jako schronisko górskie. W środku znajduje się wystawa poświęcona historii obiektu. W tym sezonie miał on być otwarty do 8 listopada. Jak podaje "Bild", herbaciarnia może już nie być do odratowania.

Na kamerze internetowej w sobotę rano widać spalone resztki budynku i unoszący się nad nim dym.

Źródło: Bild, Der Spiegel

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