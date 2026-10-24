W skrócie W piątek wieczorem w historycznym obiekcie Kehlsteinhaus w Bawarii wybuchł pożar.

Policja zatrzymała jedną osobę, podejrzaną w związku ze zdarzeniem, jednak przyczyny wybuchu ognia nadal są sprawdzane.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, wewnątrz obiektu w chwili wybuchu pożaru nie przebywały żadne osoby.

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W piątek wieczorem na Kehlsteinhaus (Orle Gniazdo) na Obersalzbergu w południowych Niemczech wybuchł pożar. Ogień zajął znajdujące się tam schronisko.

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Pierwsi ratownicy przybyli na miejsce około godziny 21:50. Jak podała lokalna policja, w środku nie było nikogo, nie ma także informacji o osobach rannych.

Dostęp do schroniska był utrudniony ze względu na jego położenie. Akcja gaśnicza trwała jeszcze około północy.

Jak podała lokalna policja, zatrzymano jedną osobę podejrzaną o związek ze sprawą. Służby zaznaczyły jednak, że na tym etapie nie może mówić o przyczynach pożaru.

"W drodze na miejsce zdarzenia funkcjonariusze natknęli się na motocyklistę. Policja powiadomiła straż pożarną, która jechała za nim. Ratownicy zatrzymali mężczyznę, który został aresztowany" - napisano na stronie dziennika "Bild".

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Kehlsteinhaus, tzw. herbaciarny dom, do użytku oddano w 1938 roku. W czasach nazistowskich należał on do zamkniętego kompleksu mieszkalno-rządowego. Przywódcom Rzeszy służył m.in. do wypoczynku i prywatnych uroczystości. Adolf Hitler odwiedził herbaciany dom kilka razy. Przyjmował tam zagranicznych gości.

W skale wybudowano windę, która umożliwiała dostęp do budynku na ostatnich 125 metrach.

Znajdujący się na wysokości 1834 m n.p.m. obiekt od 1952 roku działa jako schronisko górskie. W środku znajduje się wystawa poświęcona historii obiektu. W tym sezonie miał on być otwarty do 8 listopada. Jak podaje "Bild", herbaciarnia może już nie być do odratowania.

Na kamerze internetowej w sobotę rano widać spalone resztki budynku i unoszący się nad nim dym.

Źródło: Bild, Der Spiegel



