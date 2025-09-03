W trakcie pierwszej części spotkania prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa dziennikarze mogli swobodnie zadawać pytania przywódcom Polski i USA.

Korespondent Polskiego Radia w Białym Domu Marek Wałkuski zwrócił prezydentowi USA uwagę, że mimo jego wcześniejszych zapewnień nie sprawił, by cokolwiek zmieniło się w podejściu rosyjskiego dyktatora Władimira Putina do wojny w Ukrainie.

Polak stwierdził, że Donald Trump "jest zawiedziony postawą Putina, ale nie podejmuje żadnych działań".

Donald Trump oburzony pytaniem dziennikarza. "Znajdź sobie inną pracę"

Nie zdążył on jednak dokończyć pytania, ponieważ stwierdzenie to wywołało oburzenie amerykańskiego prezydenta, który przypomniał, że USA m.in. nałożyły sankcje na Indie, które kupują rosyjską ropę.

- Skąd wiesz, że nie ma żadnych działań? - rozpoczął Trump. - Powiedziałbyś, że nałożenie wtórnych sankcji na Indie, największego kupującego poza Chinami, nie było żadnym działaniem? To kosztowało Rosję setki miliardów dolarów. To jest brak działań? - bronił się republikański polityk.

- Nie zrealizowaliśmy jeszcze fazy drugiej ani trzeciej, ale jak mówisz, że nie ma działań, no to chyba powinieneś znaleźć sobie inną pracę - skwitował polityk.

Po słowach prezydenta USA zapanowało krótkie zamieszanie, a polski dziennikarz nie został ponownie dopuszczony do głosu w tej sprawie.

Donald Trump: Amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce

W trakcie tego samego briefingu prasowego jeden z dziennikarzy zapytał Trumpa, czy żołnierze z USA pozostaną w Polsce.

- Tak sądzę, zostajemy w Polsce, mamy to uzgodnione - odparł Trump. - Wyślemy więcej żołnierzy, jeśli będą tego (Polacy - red.) chcieli - dodał po chwili.

- Nawet nie myśleliśmy o wycofaniu żołnierzy z Polski. Myślimy o tym w odniesieniu do innych krajów - doprecyzował amerykański przywódca. Nie powiedział, o które państwa dokładnie chodzi.

Awantura w Sądzie Najwyższym. Wzburzony sędzia Andrzejewski popchnął krzesło innego sędziego Polsat News Polsat News