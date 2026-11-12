Spięcie premiera Albanii z dziennikarką. "Zbyt dużo czyta pani gazet"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Premier Albanii Edi Rama wdał się w sprzeczkę z dziennikarką po tym, jak ta zarzuciła mu powiązania z zięciem Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem. - Prowadzę z nim interesy? Co to znaczy? - pytał oburzony polityk. Gdy dziennikarka wspomniała, że premier jest "przyjacielem Kushnera", Rama odparł, że kobieta "czyta zbyt dużo gazet". Jej zarzuty dotyczyły planowanej w Albanii inwestycji.

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Premier Albanii Edi Rama podczas konferencji na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie.
Premier Albanii Edi RamaLiam McBurney / PA ImagesAgencja FORUM

W skrócie

  • Premier Albanii Edi Rama wdał się w sprzeczkę z dziennikarką, która zarzuciła mu interesy i przyjaźń z zięciem Donalda Trumpa - Jaredem Kushnerem.
  • Rama stanowczo zaprzeczył zarzutom o sprzedaż czy dzierżawę terenu pod budowę, podkreślając, że projekt powiązany z firmą inwestycyjną Kushnera wciąż jest w fazie ustaleń.
  • Od czerwca w Tiranie trwają protesty Flamingów, zapoczątkowane na znak sprzeciwu wobec budowy luksusowego kurortu na albańskim wybrzeżu. Obecnie demonstranci domagają ustąpienia premiera.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Od kilku miesięcy w Tiranie trwają antyrządowe protesty, organizowane przez ruch o nazwie Flamingi. Powstał on na znak sprzeciwu wobec budowy luksusowego kompleksu turystycznego na południowym wybrzeżu Albanii, otwiera się w nowym oknie, powiązanego z firmą inwestycyjną założoną przez Jareda Kushnera, zięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, otwiera się w nowym oknie.

Premier Albanii oburzony pytaniem dziennikarki. "Co to znaczy?"

Na tle tych wydarzeń premier Albanii Edi Rama wdał się w sprzeczkę z dziennikarką, gdy ta zarzuciła mu powiązania z Kushnerem. Do spięcia doszło przed rozpoczęciem szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie, otwiera się w nowym oknie.

Podczas rozmowy z Ramą dziennikarka wspomniała, że premier Albanii jest "przyjacielem Jareda Kushnera". W reakcji polityk kilkukrotnie zapytał ją, skąd to wie, a następnie stwierdził, że kobieta "czyta zbyt dużo gazet".

Na to dziennikarka odparła, że Rama "prowadzi z nim interesy".

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- Prowadzę z nim interesy? Co to znaczy? Wyraził zainteresowanie, a jest to bardzo, bardzo atrakcyjny projekt, nad którym staramy się pracować i uzgodnić wszystkie szczegóły. Ale proces ten wciąż trwa. Wszystko, co na ten temat mówiono i co ostatecznie stało się powszechnie przyjętą prawdą, to wielkie kłamstwo. Żadna wyspa nie została bowiem sprzedana, żadna wyspa nie została przekazana w koncesję, żadna wyspa nie została wydzierżawiona - oponował Rama.

Interesy zięcia Trumpa w Albanii. Protestują przeciwko budowie luksusowego kurortu

W czerwcu w Albanii rozpoczęły się protesty przeciwko zabudowie wybrzeża Adriatyku przez firmę powiązaną z Kushnerem. Ośrodek, którego wartość szacuje się na 1,4 mld euro, powstaje pod kierownictwem firmy inwestycyjnej Kushnera - Affinity Partners.

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Kushner ogłosił plany budowy kurortu w 2024 roku w ramach szerszego programu inwestycyjnego, który obejmował również dawną kwaterę główną armii w stolicy Serbii, otwiera się w nowym oknie, Belgradzie. W zeszłym roku po protestach zrezygnował z serbskiego projektu.

Jak wcześniej informowano, albańscy prokuratorzy ds. zwalczania korupcji wszczęli dochodzenie w sprawie zakrojonego na szeroką skalę projektu budowy luksusowego kompleksu turystycznego.

W czasie obecnej fali demonstracji w Tiranie protestujący domagają się m.in. zmian w systemie edukacji czy ustąpienia premiera.

Źródło: Ukraińska Prawda

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