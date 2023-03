Spięcie o klasztor w Kijowie. Metropolita Paweł groził pałką dziennikarzowi

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

Duchowni Ukraińskiej Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego do tej pory nie opuścili Ławry Peczerskiej - najważniejszego ukraińskiego klasztoru prawosławnego. Zgodnie z wcześniejszym nakazem ze strony władz Ukrainy, mieli oni opuścić kompleks do środy 29 marca. W czwartek zarówno mnisi, jak i wierni mieli "fizycznie przeszkadzać" w wejściu komisji inwentaryzacyjnej na teren kijowskiej świątyni. Doszło do incydentu.

Zdjęcie Metropolita Paweł deklaruje, że mnisi nie opuszczą klasztoru do czasu decyzji sądu / Efrem Lukatsky/Associated Press/East News; @Bielsat_pl, Twitter /