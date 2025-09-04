Musée national Adrien-Dubouché, znajdujące się w Limoges w regionie Nowa Akwitania, okradziono w nocy ze środy na czwartek między godziną 3:14, a 3:30. Nieznany sprawca lub sprawcy włamali się przez okno na parterze i rozbili kilka gablot z chińską porcelaną.

Francja. Nocne włamanie do muzeum. Milionowe straty

W muzeum włączył się alarm i po kilku minutach na miejscu pojawili się strażnicy oraz policji. Nikogo już jednak nie było w sali z porcelaną.

W czwartek prokuratura z Limoges potwierdziła, że skradziono dwa talerze z Chin, wykonane w XIV i XV wieku. Ich wartość wartość wynosi około 6 mln. Zniknął także wazon z XVIII wieku, którego wartość wciąż jest szacowana. Według nieoficjalnych źródeł dziennika "Le Parisien" może być on warty nawet 3,5-4 mln euro.

Emilie Abrantes z prokuratury w Limoges powiedziała, że wszczęto postępowanie w kierunku "kradzieży dóbr kultury wystawionych w muzeum we Francji, dokonanej w zorganizowanej grupie i z uszkodzeniem mienia".

- Strażnicy muzeum i policjanci szybko podjęli interwencję, ale pomimo natychmiastowej reakcji sprawcy zdążyli uciec - dodała.

Francja. "Perfekcyjnie zaplanowana" kradzież. Muzeum obrabowane

Burmistrz Limoges, Émile-Roger Lombertie powiedział, że kradzież to "atak na miasto i jego dziedzictwo". W rozmowie z mediami powiedział, że była to "perfekcyjnie zaplanowana" kradzież, której dokonali "specjaliści".

Muzealne eksponaty są oznaczone, a służby monitorują różnorakie aukcje, aby sprawdzić, czy nie są gdzieś wystawione na sprzedaż. Oba talerze oraz wazon pochodziły z prywatnych kolekcji i były częścią czasowej wystawy.

W Musée national Adrien-Dubouché znajduje się ponad 18 tys. eksponatów wykonanych z porcelany i szkła. Pochodzą z różnych części świata i różnych okresów historycznych - od starożytności po wiek XX. Muzeum posiada także pokaźną kolekcją słynnej porcelany z Limoges, która jest wyrabiana od początku XVIII wieku i zdobiła królewskie stoły. Przed rewolucją francuską jedną z pierwszych manufaktur zakupił Ludwik XVI.

Mastalerek w ''Graffiti'' o wizycie prezydenta Nawrockiego w Białym Domu: Sojusz polsko-amerykański był silny i jest silny nadal Polsat News Polsat News