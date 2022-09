Odkrycie nowego gatunku ośmiornicy opisał portal natureworlnews.com.

Chiny. Odkryto nowy gatunek ośmiornicy

Callistoctopus xiaohongxu - to ważąca około 40 gramów ośmiornica zamieszkująca wody Morza Południowochińskiego w rejonie Chin kontynentalnych. Odkrycia dokonano w pobliżu wyspy Dongshan.

Grupa naukowców z Ocean University of China trafiła na pierwszy okaz na jednym z "wodnych marketów" ulokowanych w pobliżu molo.

Jak czytamy, ośmiornica Callistoctopus xiaohongxu była znana lokalnym rybakom od wielu lat. Okazało się jednak, że brali głowonoga za innego przedstawiciela - odmianą pospolitej ośmiornicy długoramiennej "Octopus minor".

Z błędu wyprowadzili ich właśnie chińscy naukowcy, którzy zaczęli badać zakupione na targu okazy, a swoje odkrycie opisali w piśmie ZooKeys.

Ośmiornica Callistoctopus xiaohongxu

Jak czytamy, nazwa xiaohongxu jest fonetycznym tłumaczeniem rodzimej chińskiej nazwy gatunku w Zhangzhou, gdzie została odkryta. Odnosi się ona do gładkiej skóry i jej czerwono-brązowego koloru. To właśnie cechy wyróżniające nowy gatunek ośmiornicy. Callistoctopus xiaohongxu charakteryzowana jest jako ośmiornica mała. Naukowcy podkreślają również, że to pierwszy nowy gatunek Callistoctopus odkryty w Chinach.

We wszystkich morzach terytorialnych Chin żyje łącznie około 130 różnych gatunków głowonogów. Dobre warunki bytowe zapewniają im ciepłe prądy morskie, które pozytywnie wpływają na bioróżnorodność.