Spektakularna operacja sił USA na Pacyfiku. W tle apel Trumpa

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Siły zbrojne USA przeprowadziły uderzenie kinetyczne na Oceanie Spokojnym, zabijając sześciu przemytników zakazanych substancji. Dowództwo Południowe USA (SOUTHCOM) opublikowało nagranie z akcji. Donald Trump wezwał kraje regionu Ameryki Łacińskiej do podjęcia wzmożonych działań celem wyeliminowania karteli. -Musimy użyć naszego wojska. Wy też musicie - zaapelował.

Atak sił USA na Pacyfiku, zlikwidowano łódź przemytników. Na zdj. szef Pentagonu Pete HegsethAFP/OCTAVIO JONES/twitter.com/U.S. Southern Commandmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W niedzielę przeprowadzono atak na łódź we wschodniej części Oceanu Spokojnego, w wyniku którego zginęło sześciu mężczyzn nazwanych przez wojsko narkoterrorystami.
  • Amerykańskie siły od początku września prowadziły ataki na łodzie podejrzane o przemyt narkotyków na Morzu Karaibskim i Pacyfiku, zabijając co najmniej 157 osób.
  • Donald Trump ogłosił powołanie regionalnej koalicji do walki z kartelami i wezwał kraje Ameryki Łacińskiej do wykorzystania sił zbrojnych.
SOUTHCOM przekazał w komunikacie, że atak przeprowadzono w niedzielę we wschodniej części Oceanu Spokojnego. Według wywiadu łódź była "zaangażowana w operacje dotyczące przemytu narkotyków" - podało dowództwo.

W wyniku uderzenia zginęło sześciu mężczyzn, których wojsko nazwało narkoterrorystami. SOUTHCOM przekazał, że w akcji nie ucierpiał żaden amerykański wojskowy. Do wpisu dołączono kilkunastusekundowe nagranie przedstawiające uderzenie na łódź.

Prezydent USA Donald Trump uznaje, że Stany Zjednoczone są oficjalnie zaangażowane w "konflikt zbrojny" z kartelami narkotykowymi.

    Od początku września amerykańskie siły prowadzą ataki na łodzie na Morzu Karaibskim i Pacyfiku, co do których istnieje podejrzenie, że przewożą narkotyki. W kilkudziesięciu uderzeniach amerykańskich sił zginęło już co najmniej 157 osób.

    USA. Donald Trump zwołał szczyt, wezwał do walki z kartelami

    W sobotę Trump ogłosił powołanie regionalnej koalicji mającej walczyć z kartelami. Wezwał państwa Ameryki Łacińskiej do wykorzystania w tym celu sił zbrojnych. Zarzucił Meksykowi, że jest krajem rządzonym przez kartele i stanowi epicentrum przemocy.

    - Musimy użyć naszego wojska. Wy też musicie użyć wojska - zwrócił się Trump do liderów państw Ameryki Łacińskiej obecnych na szczycie.

    W spotkaniu udział wzięli przywódcy 12 państw, m.in. Hondurasu, Argentyny i Boliwii - podała agencja AP. Nieobecni byli liderzy Meksyku, Brazylii i Kolumbii.

    - Tak jak utworzyliśmy koalicję mającą wyplenić Państwo Islamskie na Bliskim Wschodzie, teraz musimy zrobić to samo, by wyplenić kartele u nas - podkreślił prezydent USA.

