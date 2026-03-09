W skrócie W niedzielę przeprowadzono atak na łódź we wschodniej części Oceanu Spokojnego, w wyniku którego zginęło sześciu mężczyzn nazwanych przez wojsko narkoterrorystami.

Amerykańskie siły od początku września prowadziły ataki na łodzie podejrzane o przemyt narkotyków na Morzu Karaibskim i Pacyfiku, zabijając co najmniej 157 osób.

Donald Trump ogłosił powołanie regionalnej koalicji do walki z kartelami i wezwał kraje Ameryki Łacińskiej do wykorzystania sił zbrojnych.

SOUTHCOM przekazał w komunikacie, że atak przeprowadzono w niedzielę we wschodniej części Oceanu Spokojnego. Według wywiadu łódź była "zaangażowana w operacje dotyczące przemytu narkotyków" - podało dowództwo.

W wyniku uderzenia zginęło sześciu mężczyzn, których wojsko nazwało narkoterrorystami. SOUTHCOM przekazał, że w akcji nie ucierpiał żaden amerykański wojskowy. Do wpisu dołączono kilkunastusekundowe nagranie przedstawiające uderzenie na łódź.

Prezydent USA Donald Trump uznaje, że Stany Zjednoczone są oficjalnie zaangażowane w "konflikt zbrojny" z kartelami narkotykowymi.

Od początku września amerykańskie siły prowadzą ataki na łodzie na Morzu Karaibskim i Pacyfiku, co do których istnieje podejrzenie, że przewożą narkotyki. W kilkudziesięciu uderzeniach amerykańskich sił zginęło już co najmniej 157 osób.

USA. Donald Trump zwołał szczyt, wezwał do walki z kartelami

W sobotę Trump ogłosił powołanie regionalnej koalicji mającej walczyć z kartelami. Wezwał państwa Ameryki Łacińskiej do wykorzystania w tym celu sił zbrojnych. Zarzucił Meksykowi, że jest krajem rządzonym przez kartele i stanowi epicentrum przemocy.

- Musimy użyć naszego wojska. Wy też musicie użyć wojska - zwrócił się Trump do liderów państw Ameryki Łacińskiej obecnych na szczycie.

W spotkaniu udział wzięli przywódcy 12 państw, m.in. Hondurasu, Argentyny i Boliwii - podała agencja AP. Nieobecni byli liderzy Meksyku, Brazylii i Kolumbii.

- Tak jak utworzyliśmy koalicję mającą wyplenić Państwo Islamskie na Bliskim Wschodzie, teraz musimy zrobić to samo, by wyplenić kartele u nas - podkreślił prezydent USA.

