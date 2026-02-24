W skrócie Departament Wojny USA poinformował o przejęciu tankowca Bertha pływającego pod banderą Wysp Cooka na Oceanie Indyjskim.

Jednostka była objęta sankcjami za transport irańskiej i wenezuelskiej ropy, a akcję przechwycenia zarejestrowano na nagraniu.

Dzień wcześniej poinformowano o zniszczeniu statku na Morzu Karaibskim, w wyniku czego zginęło trzech przemytników narkotyków.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Departament Wojny USA poinformował o sukcesie na Oceanie Indyjskim. Siły zbrojne weszły na pokład tankowca Berha. Jednostka pływała pod banderą Wysp Cooka. Wcześniej podobny los spotkał dwa inne zbiornikowce.

Tankowiec podlegał sankcjom Stanów Zjednoczonych za przewożenie irańskiej i wenezuelskiej ropy naftowej.

"Działał wbrew zarządzeniu prezydenta Donalda Trumpa o kwarantannie statków objętych sankcjami na Karaibach i próbował uciec" - podano w komunikacie na platformie X.

Tankowiec Bertha w rękach sił zbrojnych USA. Departament Wojny wydał komunikat

Departament Wojny USA przekazał, że operacja trwała od dłuższego czasu i polegała na nieustannym śledzeniu ruchu tankowca.

"Żaden inny kraj nie ma takiego globalnego zasięgu, wytrwałości ani woli, by egzekwować sankcje z tak dużej odległości" - podkreślono, nie kryjąc dumy z powodzenia operacji.

Amerykanie zaznaczyli, że ani wody międzynarodowe, ani przestrzeń powietrzna nie stanowi bezpiecznego schronienia dla jednostek poszukiwanych przez siły USA. "Znajdziemy cię i wymierzymy sprawiedliwość" - czytamy.

Akcję przejęcia tankowca Bertha nagrano. Materiał wideo został opublikowany na platformie X.

Rozwiń

Akcja USA na Karaibach. "Śmiercionośny atak kinetyczny"

Dzień wcześniej Departament Wojny USA poinformował o zniszczeniu statku na Morzu Karaibskim. W wyniku operacji śmierć poniosło trzech przemytników narkotyków.

"Przeprowadziliśmy śmiercionośny atak kinetyczny na statek należący do wyznaczonych organizacji terrorystycznych" - przekazano w komunikacie.

W sumie w atakach na domniemane łodzie przemytników narkotyków w ramach kampanii o kryptonimie "Operacja Południowy Harpun" zginęło już około 120 osób.

Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

"Wcześniej nie pokazywaliśmy tych pomieszczeń". Zełenski odsłonił kulisy Wołodymyr Zełenski/X Polsat News