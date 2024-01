Po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi w Japonii o magnitudzie 7,6 ratownicy stale poszukują w ocalałych w gruzach budynków. Gazeta "Yomiuri Shimbun", na którą powołuje się portal stacji BBC podała, że do miasta Suzu w prefekturze Ishikawa wysłano około 100 ratowników po tym, jak dowiedziano się, że pod szczątkami budynków znajdują się dwie kobiety.

Cud po trzęsieniu ziemi w Japonii. 90-latka spędziła kilka dni pod gruzami

Japonia. Pogoda może utrudnić akcję ratunkową

Japońskie służby nie zaprzestają akcji ratunkowej, jednak zniszczenia, do jakich doprowadziła tragedia utrudniają im pracę . Za pomocą helikoptera dostarczają zaopatrzenie do regionów, w których zniszczone zostały drogi.

Co więcej, nadawca publiczny NHK podaje, że działania mogą być jeszcze bardziej utrudnione ze względu na pogodę. Władze miasta ostrzegają z kolei, że nawet niewielkie opady deszczu mogą przyczynić się do osuwania się ziemi. W niedzielę do Japonii ma dotrzeć zimny front, który dodatkowo może przynieść opady śniegu w górzystych rejonach prefektury Ishikawa.