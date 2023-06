Spędził blisko 29 lat w celi śmierci. Został niesłusznie skazany

- Jones spędził prawie trzy dekady w celi śmierci w Arizonie, mimo niezbitych dowodów, że był niewinny - dodał. Obrońca argumentował, że decyzja o skazaniu opierała się nie na dowodach, a jedynie na poszlakach.

Ponownie rozpatrzono dowody

W 2018 roku sąd uznał, że zarzuty o morderstwo powinny zostać uchylone. Po ponownym rozpatrzeniu dowodów orzeczono, że obrażenia, które doprowadziły do śmierci dziewczynki nie mogły powstać w momencie, gdy znajdowała się pod opieką Jonesa, miały powstać nawet kilka dni wcześniej.

Wyjście na wolność Jonesa było możliwe dzięki temu, że przyznał się do zaniedbań, które doprowadziły do śmierci 4-latki. W ocenie sądu, Jones powinien był zabrać dziecko do szpitala, gdy zobaczył, w jakim było stanie.

Za zaniedbania, które doprowadziły do śmierci dziewczynki sąd nałożył na oskarżonego karę 25 lat więzienia. Barry Lee Jones, który do tego czasu spędził w celi śmierci blisko 29 lat w czwartek został wypuszczony na wolność.

- Mamy nadzieję, że Barry będzie mógł cieszyć się resztą życia w spokoju, w otoczeniu rodziny i przyjaciół - mówił obrońca mężczyzny.

Jak podaje "The Independent", po wypuszczeniu Jonesa na wolność, w celach śmierci w Arizonie przybywa 110 osób.