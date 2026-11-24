W skrócie Brytyjski wywiad MI5 oraz przedstawiciele rządu ostrzegli przedsiębiorstwa z sektora obronnego i infrastruktury krytycznej przed rosnącym zagrożeniem sabotażem ze strony Rosji.

Minister ds. sił zbrojnych Louise Sandher-Jones podkreśliła, że rosyjskie działania wymierzone są w firmy wspierające brytyjską armię oraz te realizujące kontrakty dla Ukrainy.

Zalecane środki bezpieczeństwa obejmują m.in. ograniczenie ekspozycji cyfrowej, ścisłą kontrolę przesyłek oraz opracowanie procedur reagowania na próby podpaleń i sabotażu.

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Jak informują dziennikarze brytyjskiego Independent, lista przedsiębiorstw zaproszonych na spotkania pozostaje utajniona ze względów bezpieczeństwa.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii zdecydowało się na wydanie komunikatu, w którym wyjaśniono powód alertu bezpieczeństwa.

"Ostrzeżenie jest następstwem rosnącej liczby prób sabotażu wymierzonych w europejskie obiekty związane z obronnością. Zarówno odprawy, jak i sam alert określą działania, jakie organizacje mogą podjąć w celu ochrony swoich obiektów, personelu i operacji w obliczu zmieniającego się krajobrazu zagrożeń. Zalecane środki obejmują ograniczenie ekspozycji cyfrowej, poprawę wykrywania i zgłaszania wrogiego rozpoznania oraz identyfikację i ochronę kluczowych zasobów" - czytamy w komunikacie.

Wielka Brytania. Alert dla firm przed zagrożeniem ze strony Rosji

Głos w sprawie zabrała także minister ds. sił zbrojnych Louise Sandher-Jones, która zaznaczyła, że celem spotkań jest wypracowanie mechanizmów obronnych w przemyśle zbrojeniowym.

- Rosja i inne wrogie podmioty stanowią rosnące zagrożenie dla firm, które wyposażają i wspierają nasze siły zbrojne. Gromadzimy liderów przemysłu obronnego, aby upewnić się, że rozumieją to zagrożenie i podejmują praktyczne działania - oświadczyła.

Wytyczne nie skupiają się wyłącznie na sektorze zbrojeniowym. Obejmują także przedsiębiorstwa infrastruktury krytycznej, podmioty branży komunikacyjnej, energetycznej, wodociągowej, transportowej, a także firmy logistyczne i służbę zdrowia.

Szefowie firm poinformowani zostali m.in. o zagrożeniu nie tylko dla ścisłego kierownictwa, ale także szeregowych pracowników.

"Celem ataków mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje. W kręgu zainteresowania znajdują się nie tylko osoby na najwyższych stanowiskach w organizacji - obiektem zainteresowania wrogich podmiotów może być każdy, kto ma dostęp do wrażliwych informacji, zasobów lub ludzi" - podkreślono.

Ostrzeżenie dla brytyjskich firm. Ścisłe kontrole i czujność pracowników

"Personel powinien zachować czujność wobec otoczenia, unikać przewidywalnych schematów działania tam, gdzie jest to możliwe, oraz analizować, w jaki sposób dane osobowe, przemieszczanie się i zachowania mogą zostać wykorzystane do stworzenia profilu ich samych, ich roli oraz ich organizacji" - wskazano w komunikacie.

Wśród środków bezpieczeństwa, które mają zostać wprowadzone, są m.in. ścisła kontrola przesyłek, opracowanie, przetestowanie i przećwiczenie procedur reagowania na podejrzaną aktywność; chociażby próby podpaleń.

"Rosja stanowi trwałe i poważne zagrożenie dla Wielkiej Brytanii oraz jej interesów na całym świecie. Świadomie dążą do zakłócania działalności firm i organizacji, które stanowią fundament brytyjskiego stylu życia lub są kluczowe dla obrony Ukrainy. Wykorzystują taktyki takie jak cyberataki, sabotaż i dezinformacja, aby wyłączać organizacje z sieci, paraliżować ich działalność i osłabiać zaufanie" - stwierdzono.

Źródło: Independent



