W skrócie Donald Trump ogłosił przeniesienie siedziby kosmicznego dowództwa USA z Kolorado do Alabamy.

Były prezydent wyraził rozczarowanie polityką Władimira Putina i wspomniał o wojnie w Ukrainie.

Trump zapowiedział wysłanie sił federalnych do Chicago, nazywając je jednym z najniebezpieczniejszych miast świata.

We wtorek około godz. 21 czasu polskiego Donald Trump wystąpił ze specjalnym oświadczeniem.

Republikanin przekazał, że siedziba centrum kosmicznego Stanów Zjednoczonych zostanie przeniesiona z Kolorado do Alabamy.

Podczas ogłaszania decyzji Trumpowi towarzyszyli m.in. wiceprezydent J.D. Vance oraz sekretarz obrony Pete Hegseth.

USA. Trump: Jestem zawiedziony Putinem

Wcześniej opublikowano nowy wywiad Trumpa. - Jestem bardzo rozczarowany prezydentem Putinem. Będziemy robić coś, by pomóc ludziom żyć - powiedział prezydent USA w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Jednak nie padła żadna deklaracja, co konkretnie zamierza zrobić.

Republikanin był pytany o trwający w Chinach szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Stawili się tam przywódcy Chin, Rosji, Indii czy Korei Północnej. Trump przekazał, że nie obawia się powstania osi przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz zacieśnienia współpracy między Moskwą i Pekinem.

W trakcie konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump jeszcze raz nawiązał do trwającej wojny na wschodzie Europy. Podkreślił, że bacznie przygląda się działaniom Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. - W ostatnim tygodniu oni (Ukraińcy i Rosjanie razem - red.) stracili siedem tysięcy żołnierzy - wskazywał.

Napięta sytuacja w Chicago. Jasna zapowiedź Donalda Trumpa

We wtorek prezydent USA zapowiedział też działania sił federalnych w Chicago. Wcześniej określił to miasto jako "najniebezpieczniejsze na świecie".

- Nie chcę mówić kiedy, ale to (wysłanie wojska - red.) się tam wydarzy. Będzie miało miejsce również gdzie indziej - oświadczył w programie The Scott Jennings Radio Show.

Przypomnijmy, wcześniej Donald Trump wezwał siły federalne do zaprowadzenia porządku w Los Angeles oraz Waszyngtonie.

