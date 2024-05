- Dzisiaj z nowo wybranym prezydentem ustaliliśmy, że wspólnie zaprosimy liderów wszystkich partii politycznych do Pałacu Prezydenckiego. Celem takiego spotkania będzie uspokojenie sytuacji i potępienie przemocy. My politycy powinniśmy mieć moc władzy nad swoimi emocjami, jeżeli chcemy mieć władzę w państwie - rozpoczęła specjalne oświadczenie Zuzana Czaputowa.

Peter Pellegrini oznajmił z kolei, że po środowym zamachu na Roberta Ficę jest "porażony". - Jako przyszły prezydent jestem przerażony tym, do czego może doprowadzić nienawiść, a jako człowiek jestem przerażony tym, że na końcu tej nienawiści jest demokratycznie wybrany premier, który walczy teraz o swoje życie - powiedział.

Zamach na premiera Roberta Ficę. Peter Pellegrini i Zuzana Czaputowa apelują

Prezydent elekt zgodził się ze swoją poprzedniczką, że atak na szefa rządu jest jednocześnie atakiem na demokrację. - To zasługuje na potępienie, a odpowiedzią jest uspokojenie narodu i łagodzenie waśni. Słowacja musi wybrać drogę spokoju i tłumienia sporów. Nie możemy na nienawiść odpowiadać kolejnymi aktami nienawiści. Inaczej to zło nigdy nie zostanie zatrzymane - dodał.

Pellegrini wezwał wszystkie partie, by tymczasowo zawiesiły kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, ponieważ generuje ona dalszą polaryzację społeczną i naturalnie prowadzi do konfrontacji.

- Proszę was, zatrzymajcie lub zmniejszcie intensywność kampanii do czasu, kiedy sytuacja się uspokoi. My tymczasem skupimy naszą uwagę na śledztwie w tej sprawie - powiedział prezydent elekt i zaznaczył, że zamach na premiera nie może być elementem walki politycznej.

Nowa głowa państwa zwróciła się również do obywateli, by każdy zadał sobie pytanie, czy sytuacja, w której znalazła się Słowacją jest tą, w której Słowacy powinni się znaleźć. - Każdy z nas może wnieść spokój do naszego społeczeństwa - skwitował Pellegrini.

Robert Fico postrzelony. Sprawcą 71-letni Juraj C.

W środę po południu doszło do zamachu na premiera Słowacji Roberta Ficę. Szef rządu został postrzelony przed Domem Kultury w miejscowości Handlova, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu.

Ataku miał dokonać 71-letni Juraj C. z miasta Levice. W sieci pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna ma przyznawać się do winy.



