Spacerowali po moskiewskich kanałach. Nie żyje osiem osób

Moskwa: Przez deszcze wezbrały wody. Grupa nie mogła uciec

Wypadek podczas wycieczki. Organizatorzy usłyszą zarzuty

W związku z zarzutami nieprzestrzegania norm bezpieczeństwa wszczęte zostało dochodzenie w sprawie opisanej jako "nielegalna wycieczka". Do tej pory zidentyfikowano trzy osoby zaangażowane w jej organizację - co najmniej jedna osoba miała zostać aresztowana i usłyszeć zarzuty, co do kolejnej uważa się, że opuściła kraj, udając się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.